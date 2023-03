ŠOKANTNA TVRDNJA STOJKOVIĆA: Bataljoni kreću protiv režima u Moskvi?! ODAVDE DOLAZI NAJVEĆA OPASNOST ZA PUTINA

Do skoro nazivan ukrajinskom tvrđavom, grad Bahmut, polako, ali sigurno prelazi u ruke ruskih snaga i prestaje da bude svojevrstan štit istoka Ukrajine.

Ne samo da je ruska paravojna formacija Vagner opkolila grad, već je tokom noći dignut u vazduh ključni most koji je vitalna spona za izvlačenje civila i dopremanje zaliha ukrajinskim snagama.

Šef Vagnera Jevgenij Prigožin se javio sa krova jedne zgradeu predgrađu odakle je pozvao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se preda i da naredi potpuno povlačenje svojih trupa iz Bahmuta.

Umesto totalnog povlačenja, preostala ukrajinska vojska je digla u vazduh više objekata i mostova koji mogu da budu značajni za rusko probijanje u sam centar grada.

Čedomir Stojković, advokat i predsednik grupe "Oktobar", gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao trenutne situacije u Bahmutu. Takođe tvrdi da se u Rusiji prave mini bataljoni koji žele da sruše vlast.

- Ako Bahmut padne to će dati malo osokoljenje Vladimiru Putinu i njegovoj zločinačkoj vlasti, bez obzira na to što se na jugu Rusije formiraju mini bataljoni. Njih formiraju ruski građani i spremaju se na borbu protiv ruskog režima. Ruski režim će biti na velikim iskušenjima, moraće da spreči revoluciju u sopstvenim redovima. Da se Vladimiru Putinu ne dogodi ono što se 1917. godine nije dogodilo porodici Romanov. Kada je isto tako jedan mini bataljon koji je formiran u San Petersburgu krenuo da osvaja vlast. Na kraju je srušio dinastiju Romanov, oni su bežali na istok i tu ih je zločinački režim boljševika sustigao i pobio. To je vrlo moguće da se desi Vladimiru Putinu - rekao je advokat.

- Rusija je potpuno izgubila kontrolu nad svojim granicama. U Rusku Federaciju možemo vi (obraćajući se ) i ja da se uhvatimo za ruke i samo pređemo granicu i niko nas neće videti ili opaziti. Jer jedna Rusija jedno ogromno prostranstvo drži i sa jednom vojskom koja je polupana kao što je ova nije u stanju više da kontroliše svoju granicu - istakao je advokat.

Takođe se osvrnuo i na slučaj u kome Rusija gubi borbu za Bahmut.

- Ako Bahmut ne padne, pašće glava Vladimiru Putinu. Koliko god da je on probao da instrumentalisuje sve delove vlasti, on nije uspeo jednu stvar iako je uspeo da im ispere mozak njegovim generalima. Nije uspeo da im ispere osećaj sramote. Zbog strašne sramote koju Rusija trpi u jednom Bahmutu. Ako ne padne Bahmut pašće glava Vladimiru Putinu baš od tih generala sve zbog sramote. Ima nekih naznaka da to može da se dogodi u Moskvi - naveo je advokat.

- Vladimir Putin nikada nije stekao legitimitet, on je prvo postao vlast, pa je tek onda imao izbore - istakao je advokat.

Voditeljka Silvija Slamnig se potom nadovezala na ovu izjavu i rekla da je Vladimir Putin imao natpolovičnu većinu na glasanju i da rejting prema poslednjim istraživanjima ne opada drastično.

- Moram da vas ispravim. Legitimitet se ne procenjuje u državama koje nemaju jasnu demokratiju - rekao je advokat.

