POTRESNO! DEČKO SE OPROSTIO OD LEPE ANASTASIJE (24) KOJA JE STRADALA U SUDARU VOZOVA: Voleo bih da sam sa tobom da te zaštitim!

Smrt 24-godišnje Anastasije Adamidu iz Pafosa, žrtve tragedije u Tempiju u Grčkoj, šokirala je njene sunarodnike na Kipru.

Među onima koji oplakuju njenu smrt je i njen partner Dimitris, koji je odlučio da se od nje oprosti objavom na svom ličnom Fejsbuk nalogu. Pismo koje je podelio je veoma dirljivo i pokazuje koliko se mladi par voleo.

„Lepa moja, ljubavi moja, već mi nedostaješ više nego što možeš da zamisliš. Ne znam šta ću bez tebe pored mene jer si bila moj oslonac, moji snovi, moj život. Danas je trebalo da budemo zajedno kao svakog vikenda od septembra do sada, ali ja sam sada sam u našem gradu, Solunu, koji si ti toliko volela (možda si ga volela malo više od mene).

Došao sam kao svakog petka, ali tebe nema. U septembru, kada sam krenuo za Atinu, izgledalo je nemoguće, ali uz našu ljubav i romansu, uspeli smo da stignemo dovde, skoro smo stigli do leta kada više ne bismo morali da se rastajemo ponedeljkom i ponovo srećemo petkom. Kada si me čekala na vratima kuće da me zagrliš ili ja tebe na stanici Larisa da te poljubim i budem najsrećnija osoba koja bi te imala u svojoj blizini.

Ne znam više čemu da se radujem jer smo nas dvoje bili jedno i svi snovi i planovi su bili zajednički. Voleo bih da mogu da budem tu u vozu kojim sam otišao da te vidim kao juče jer je bio red na mene da dođem ovog vikenda. Voleo bih da nisi sama i da sam bio tu sa tobom da te štitim kao i uvek ili ako ne mogu bili bismo zajedno u ovome jer smo rekli da ćemo sve prebroditi zajedno.

Išli smo na toliko putovanja i što je najvažnije nisi me povela sa sobom, ostavila si me samog i ne znam šta da radim sa tim. Imali smo toliko snova, rekli smo jedno drugom, rekli smo to zauvek i ja sam ostavljen za oboje, da nam dokažem da smo to u potpunosti mislili i kada te ponovo vidim da ti kažem da smo uspeli, da vratim poljubac koji sam ti dao i volim te koje sam ti rekao kada sam te ostavio u vagonu. Nadam se da sam te obradovao, jer sam i ja bio srećan zbog tvoje sreće.

Jedino mi je drago što nikada nisam krio od tebe koliko te volim, nešto što si razumela. Od ponedeljka, one noći kada smo spavali zajedno, nisam spavao čvrsto i jedva, jer te čekam i više ne dolaziš da me držiš i da zaspiš na meni, kako si htela. Možda ti nisam ni tada rekao, ali kad si legla i kad sam te poljubio u čelo na to sam mislio.

Uvek ćeš biti moja devojka, moj osmeh, moji snovi. Uvek ću se radovati da te vidim, kao i svakog radnog dana, čekali smo vikend, samo ćemo sada morati još malo da sačekamo. Nadam se da si dobro, gde god da si i ponekad dođeš i kažeš mi da prestanem da brinem, jer sada nije na meni da te usrećujem i brinem o tebi, kao što sam uvek činio.

Zbogom srce moje. Ljubim te i čekam te u naručju svako veče, tvoje je kako sam govorio uvek kada bi me pitala. Volim te beskrajno!“.

