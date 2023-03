ZELENSKI ĆE POSLE PORAZA MORATI DA SE KRIJE! Bivši savetnik šefa Pentagona: On ima krupne sume novca na računima na Kipru

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski moraće da se krije na Zapadu nakon što Ukrajina doživi poraz, izjavio je bivši savetnik šefa Pentagona Daglas Mekgregor.

„Ukrajinski lider i njegovi najbliži saveznici imaju krupne sume novca na računima na Kipru, imaju i nekretnine u zapadnim zemljama. Siguran sam da će, kada se konflikt završi, on pobeći pre nego što se do njega dokopaju. Veoma moguće je i da će on prebeći u Ameriku“, rekao je on u intervjuu američkom novinaru Stefanu Gardneru objavljenom na Jutjubu.

Mekregor je takođe izrazio mišljenje i da su SAD i njene saveznice igrale na kartu da je Zelenski prigodan za ulogu lidera Ukrajine za vreme konflikta jer je on prvenstveno glumac, te je ocenio da se on dobro snašao u ovoj ulozi.

Istovremeno, kako je dodao, budući da je glumac, njemu nedostaje profesionalnog iskustva kada je reč o politici.

Takođe je kazao i da su reke novca koje su potekle sa Zapada otvorile nove mogućnosti za korumpirane ukrajinske činovnike s obzirom da oni uzimaju krupne sume novca prodajući svo to oružje koje dobijaju na crnom tržištu.

