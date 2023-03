KOLIKO JE RUSKA LAĐA VODILA SRBIJU U DOBROM PRAVCU? Pribićević nema dilemu: Sad se vidi koliko Evropa ne može bez Amerike! (VIDEO)

Ognjen Pribićević, naučni savetnik na Institutu društvene nauke i bivši ambasador u Londonu i Berlinu.

Potiče iz diplomatske porodice i radio je na dva uticajna i bitna mesta u diplomatskom svetu.

Ovog puta je u gostovanju u "Crvenom kartonu" na Kurir televiziji kod Svetislava Basare, između ostalog, pričao u kojoj meri nas je ruska lađa vodila u pravom pravcu.

foto: Kurir televizija

- Naravno da nije. Kao nijedna druga velika lađa, vodi male u svom smeru što nije i dobar pravac za male. I opet se vraćam na mape. Gde je Srbija? U Evropi. Gde imamo trgovinu? Sa Evropom oko 70 odsto. Gde je dijaspora? Eno je u Francukoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji... Prazne su priče, prosto neverovatne, da idemo s Rusijom. Ajmo onda s Nigerijom, Čileom, Meksikom. To je nemoguće. Mi smo okruženi ili članicama EU ili NATO. To je tačka broj jedan, tu nema dalje - započeo je Pribićević, pa nastavio:

- Svaki vojnik i ekonomista će vam to reći. Naš brod može da bude samo ovde. Svako drugo rešenje je toliko teško da je bespredmetno pričati o tome. Ti to ne možeš da zaustaviš. Šta je naš život ovde, u Srbij? To je Evropa. Naši sistemi, preduzeća, uređaji odavno su usklađeni sa onim što postoji u Evropi. Mi imamo razlog za naše specifične odnose sa Rusijom. To je na prvom mestu pitanje Kosova i Metohije, za nas najvažnije. I to ne pušta samo Rusija nego i drugih 100 zemalja. Druga stvar je energetika, a treća istorija i tradicija. Na stranu to sve, ipak polazimo od primarnog, a to je geografija, šta jedemo, gde putujemo. A tu je vrlo važan odnos sa SAD.

01:03 KOLIKO JE RUSKA LAĐA VODILA SRBIJU U DOBROM PRAVCU? Pribićević nema dilemu: Sad se vidi koliko Evropa ne može bez Amerike!

Potom je rekao da Evropa ne može bez Amerike:

- Sad se vidi koliko Evropa ne može bez Amerike. Evropa je sama došla u tu situaciju. Ti proizvodiš neverovatne količine para i od toga izdvojiš samo dva odsto za odbranu. Čekajte, jedina stvar koja je bitna je bezbednost, posle toga zdravstvo školstvo, privreda... Sve je ostalo nadogradnja. A Evropa je prepustila odbranu Americi koja za vojsku izdvaja više nego svi drugi zajedno. Naravno da Amerika dominira - rekao je Pribićević, pa dodao:

- Naš susret sa njima je specifičan i protivrečan. Bili smo na pobedničkoj strani i oba svetska rata, onda se desilo bombardovanje i ulazimo u težak period sve do čuvenog potpisivanja s Trampom. Srbija je tada učinila veliki iskorak u odnosima sa SAD jer je prihvatila da premesti ambasadu u Jerusalim. Sad je drugi trenutak. Ovo je drugi pad Berlinskog zida i mi ne smemo sebi da dozvolimo luksuz da ponovimo istu grešku i svrstamo se na pogrešnu stranu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs