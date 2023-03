Heilungđijang, spori voz br. 6245: Polazi iz Ćićihara (VIDEO)

U najhladnijim krajevima severne Kine temperatura može da padne i do -50°C. Po zaleđenim prugama koje se uspinju ovim strmim padinama ide jedan zeleni voz. On polazi iz Ćićihara u provinciji Heilungđijang.

Nakon što prođe kroz ravnicu Sungnen, planinu Veliki Hingan i more šuma prekrivenih snegom, dolazi do najsevernijeg mesta do koga doseže kineska železnica, u stanicu u selu Gulijeng koja se nalazi na krajnjem severu Kine, u oblasti grada Mohea.

04:02 Heilungđijang, spori voz br. 6245

Kao prevozno sredstvo koje je namenjeno da služi narodu, on ide polako ali stabilno, pun srdačnih i toplih stanovnika planinskih predela. Tako je već više od 40 godina.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa