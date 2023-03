PROTESTI U GRČKOJ UBRZALI PLAN REŠENJA?! Novi ministar obezbeđuje sigurnost železnice, nakon čega potvrđuju UZROK NESREĆE

U glavnom gradu Grčke I juče je bilo protesta zbog železničke nesreće nadomak Larise, u kojoj je stradalo 57 ljudi. O ovome više zna sagovornica voditeljke Olje Lazarević Ivana Simić Apostolu, novinar Grčkog kutka, koja se javlja iz Atine, putem vibera.

foto: Kurir tv

Protesti su u jednom trenutku eskalirali, došlo je do sukoba policije I štrajkača. Šta se dešavalo juče u Atini? - bilo je prvo pitanje voditeljke.

- Na glavnom trgu u Atini bio je protset. Naročito je bilo studenata i železničara koiji su sizrazili svoje nezadovoljstvo. Po nekim procenama bilo je 10.000 ljudi. Došlo je do bacanja dimnih bombi. Policija je reagovala odmah, ali mislim da je jasno da je nezadovoljstvo ogromno i to su pokazali na ovaj način - rekla je Simić Apostolu.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis nazvao je sudar putničkog i teretnog voza "užasnom železničkom nesrećom bez presedana" i obećao sprovođenje potpune, nezavisne istrage.

- On je doveo tokom ispitivanja do novih dokaza i zatvoren je. Istraga se nastavlja, ali sigurno on nije jedini koji je kriv, ali videćemo kakvo će reagovanje biti na to u narednim danima. On je rekao da će novi ministar napraviti plan u kom će se moći obezbediti sigurnost železnice i nezavisnu komisiju koja će zaključiti šta je dovelo do ove nesreće. Štrajk železničara i dalje traje, olupine voza se sklanjaju sa šina, a napraviće se jedna test vožnja da se vidi da li železnički saobraćaj može ponovo da se uspostavi - rekla je Simić Apostolu.

