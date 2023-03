PAPA JOVAN PAVLE DRUGI PRIKRIVAO PEDOFILIJU? Još kao kardinal u Poljskoj znao za zlostavljanje dece i zataškavao afere

Pokojni papa Jovan Pavle Drugi je, još kao kardinal u Poljskoj, znao za zlostavljanje dece u poljskoj katoličkoj crkvi godinama pre nego što je postao poglavar Rimokatoličke crkve i pomogao je da se to prikrije, objavio je portal France 24, pozivajući se privatnu televiziju TVN.

Kardinal Karolj Vojtila bio je upoznat sa slučajevima pedofilije u Poljskoj katoličkoj crkvi pre nego što je 1978. bio izabran za papu, objavio je ta poljski kanal lTVN.

Kao kardinal i biskup Krakova, Vojtila je znao za slučajeve pedofilije koje su počinili sveštenici u njegovoj dijecezi, pa ih je premeštao od župe do župe - jednog čak u Australiju - kako bi izbegao skandal, navodi autor istrage Mihal Gutovski.

Za sveštenika kojeg je poslao u Austriju, budući papap je u pismu preporuke bečkom kardinalu Franzu Kenigu izostavio optužbe za pedofiliju.

Prema izveštaju AFP, Gutovski je u okviru istrage razgovarao sa žrtvama sveštenika-pedofila i njihovim srodnicima i zaposlenima u biskupiji.

Gutovski citira i dokumente nekadašnje komunističke tajne policije SB i retke dokumente Crkve kojima je imao pristup.

On tvrdi da je krakovska nadbiskupija odbila da mu odobri pristup arhivu, a francuska agencija ističe kako to nije privi put da je Poljska crkva odbila da omogući uvid u tražene dokumente, čak ni kad su to zatražila pravosudna tela ili komisije koje su zadužene za istragu slučajeva pedofilije.

Jedan od svedoka događaja, koji je govorio uz uslov da bude neimenovan, potvrdio je da je lično obavestio tadašnjeg kardinala Vojtilu o slučajevima pedofilije koje je počinio svešenik 1973. godine.

"Vojtila je najpre hteo da bude siguran da to nije laž. Zatražio je da o tome nikome ne govorim i rekao da će se on za to pobrinut", rekao je taj svedok, tvrde da ga je kardinal jasno pitao može li se afera zataškati.

