OPERACIJA TERMOELEKTRANE: Da li su Rusi zaista upotrebili KINŽAL ili je u pitanju bila raketa H-22 sa 950 kg bojevom glavom?!

Da li je ruska strateška avijacija Vazdušno kosmičkih snaga zajedno sa Crnomorskom flotom izvela u četvrtak rano ujutro operaciju napada i eliminaciju čak tri termoelektrane i njihovo izbacivanje iz elektromreže upotrebom krstarećih i hiperzvučnih raketa Kinžal?

Prema svemu sudeći jeste, ukratko bi mogli reći, a da li je u pitanju Kinžal, to sa sigurnošću još niko ne može da potvrdi.

Naime u četvrtak rano ujutro negde oko 2 sata posle ponoći oglasile su se širom Ukrajine sirene za vazdušnu opasnost. Nad pojedinim gradovima su se najpre pojavili svetleći baloni, a onda je posle nekih sat, sat i po usledio napad dronovima kamikazama i to čak u dva talasa.

Meta napada bila je vojna infrastruktura, skladišta, ali prema svemu sudeći i reakcija ukrajinske PVO koja je opremljena zapadnim sistemima IRIS-T. Pred zoru negde oko 5 sati po moskovskom vremenu usledio je napad krstarećim raketama i to iz dva pravca sa severa i sa juga -zone Crnog mora, nekoliko stotina kilometara od Odese.

foto: Printscreen Youtube/Armies Power

Rakete i dronovi su pokazalo se bili mamci za ono što je sledilo, a što su i ukrajinski izvori tvrdili i to komanda ukrajinskog vazduhoplovstva i komanda kijevske vojne oblasti da je upotrebljena hipersonična raketa "Kinžal" i to ne jedan nego čak šest projektila.

Ovu informaciju kao kruna potvrdio je i komandant Združenih snaga Ukrajine general Valerij Zalužni.

Ukrajina je prijavila ozbiljna oštećena na tri termoelektrane i to odjednom. U pitanju je kako se ispostavilo udar koji se dogodio u isto vreme.

Ono što budi sumnju da je u pitanju Kinžal, ukazuje i to da nije bilo poletanja nijednog borbenog aviona MiG-31K kako iz Belorusije, tako i iz same Rusije, ali jeste bilo drugog i to bombardera dugog dometa TU-22M3 sa krstarećim raketama H-22 koja je u nekoliko navrata korištena za napad na ciljeve u Ukrajini.

Naime, prošlog proleća kada je napadnut i razoren turistički kompleks kod Odese isto se govorilo da je zbog velike razorne moći korištena hiperzvučna raketa Kinžal.

Mesto odakle su ovi bombarderi lanisrali rakete je bila zona Azovskog mora. Kako je navedeno svi bombarderi su po prvi put imali zaštitu lovačkih aviona Su-27 i Su-30, koji su navodno posle operacije sleteli u bazu Belbek na Krimu, ali takvu potvrdu niko nije dao.

foto: screenshot Twitter

Ispostavilo se kasnije da je u pitanju bila H-22, iz 1970 tih godina prošlog veka koja ima bojevu glavu od 950 kilograma eksploziva. U pitanju je verzija MA koja ima potpuno autonomni sistem invercijalnog vođenja sa korekcijom na unapred određenim kontrolnim tačkama, kao kod američkih krstarećih raketa AGM-86 ALCAM i Tomohavk. Inače maksimalna brzina tokom leta ove rakete je 3,5 -4,6 maha što je kod Ukrajinaca stvorilo zabunu da je u pitanju možda bio Kinžal, jer nije prvi put da se te dve rakete mešaju.

Naime nuklearna elektrana Zaporožja u centralnoj Ukrajini trenutno je bez struje zbog ruskih raketnih udara koji su se jutros desili širom zemlje. Rezervni generatori i generatori za hitne slučajeve su i dalje aktivni. Prema ukrajinskim zvaničnicima, jutrošnji napadi su uništili poslednji dalekovod koji je povezivao nuklearnu elektranu sa ukrajinskom električnom mrežom.

Za sada jedino je identifikovano da je Termoelektrana broj 5 bila meta ruskog napada najverovatnije kinžalima, ali najverovatnije sa H-22 dok se imena druge dve termoelektrane ne saopštavaju.

Na objavljenom snimku se vidi gust crni dim i propratne eksplozije što govori o tome da je napad izveden projektilom velike razorne moći.

Ukrajinski energetski holding DTEK saopštio je takođe da su u četvrtkovom raketiranju ruske strateške avijacije ozbiljno oštećene čak tri termoelektrane.

Podsetimo u napadu je učestvovalo 15 strateških bombardera Tu95MS sa kojih se lansiraju krstareće rakete H-101 i H-555, 7 bombardera dugog doleta TU -22M3 koji su dejstvovali sa teritorije Rusije i Belorusije naoružanih sa krstarećim raketama H-22 koje imaju bojevu glavu tešku 950 kg. Sa mora napad je izvršen sa tri raketne fregate koje su lansirale krstareće rakete kalibar.

Kurir.rs/A.Mlakar