SVE TEORIJE O RUŠENJU AMERIČKE BESPILOTNE LETELICE U CRNO MORE: Ovako su ruski suhoji izveli akciju pada drona blizu Krima! VIDEO

Pad američkog drona MQ-9 "Reaper" u Crno More, kada su ga nadletela i pod još nejasnim oklnostima srušili avioni iz sastava Crnomorske flote i dalje bouri duhove.

Jedni ismejavaju Ruse kao druga sila sveta a koristi primitivni način rušenja bespilotne letelice. Najrealniju analizu i kompjutersku simulaciju kako se to moglo dogoditi dala je američka TV kuća CBS.

foto: Printscreen

Pored sada već skoro četiri teorije, simulacija CBS pokazala je najrealniji cenario šta se dogodilo na nebu iznad Crnog mora u međunarodnim vodama nedaleko od Sevastopolja.

Kako je sve počelo

General Džejms Heker iz Evropske komande Vojske SAD potvrdio je pad bespilotne letelice tipa MQ-9 sa neba koja je letela iznad Crnog mora i da je došlo do konflikta sa ruskim borbenim avionima SU-27.

"Otprilike u 7:03 (CET), jedan od ruskih aviona Su-27 udario je u elisu bespilotne letelice MQ-9, zbog čega su američke snage morale da obore MQ-9 u međunarodnim vodama. Nekoliko puta pre sudara, Su-27 su bacali gorivo i leteli ispred MK-9 na nepromišljen, ekološki neispravan i neprofesionalan način. Ovaj incident pokazuje nedostatak kompetentnosti pored toga što je nebezbedan i neprofesionalan. Naša besiplotna letelica MQ-9 je obavljala rutinske operacije u međunarodnom vazdušnom prostoru kada ga je presrela i pogodila ruska letelica, što je dovelo do pada i potpunog gubitka MQ-9“, rekao je komandant američkih vazduhoplovnih snaga Džejms B. Heker, a objavila u saopštenju Evropska komanda vojske SAD.

foto: Printscreen

„U stvari, ovo je nebezbedan i neprofesionalan čin Rusa umalo je doveo do pada obe letelice. SAD i saveznički avioni će nastaviti da deluju u međunarodnom vazdušnom prostoru i pozivamo Ruse da se ponašaju profesionalno i bezbedno“, dodao je Heker i naglasio da ovaj incident prati obrazac opasnih akcija ruskih pilota tokom interakcije sa američkim i savezničkim avionima iznad međunarodnog vazdušnog prostora, uključujući i iznad Crnog mora. Ove agresivne akcije ruskog vazduhoplovstva su opasne i mogu dovesti do pogrešne procene i nenamerne eskalacije.

Šta kažu drugi izvori

Vest se inače pojavila skoro nekih 12 sati od incidneta i puštena je na društvim mrežama poput Tvitera i na ruskom telegram kanalu. Ruski izvori dodaju da se bespilotna letelica srušila nekoliko desetina kilometara od obale poluostrva Krim.

Verzija Ministarstva odbrane Ruske Federacije o ovom incidentu iznad Crnog mora kaže sledeće:

"Ujutro 14 marta, na području Krimskog poluostrva, zabeležen je let američke bespilotne letelice u pravcu državne granice Ruske Federacije. Let američke bespilotne letelice izveden je sa isključenim transponderima i uz kršenje granica oblasti korišćenja vazdušnog prostora. Nakon otkrića američke bespilotne letelice, borbeni avioni su podignuti u vazduh. Kao rezultat oštrog manevrisanja, američki dron je započeo nekontrolisani let sa gubitkom visine i sudario se sa vodenom površinom.. Ruski lovci nisu koristili svoje oružje, nisu došli u kontakt sa bespilotnom vazdušnom letelicom i bezbedno su se vratili na aerodrom.

foto: Printscreen

Ostale teorije o rušenju bespilotne letelice

Od ostalih teorija o padu bespilotne letelice MQ-9 navodi se i tehnički kvar, iako je potvrđeno da su u zoni letenja bespilotne letelice bili prisutni ruski borbeni avioni, ali da su oni samo posmatrali pad i da nisu učestvovali u njenom rušenju.

Od ostalih teorija jedna kaže da je bespilotna letelica oborena raketom vazdu-vazduh IC vođena R-73, pošto ga je pilot zamenio i identifikovao kao borbenu bespilotnu letelicu koja je naoružana i koja se usmerila prema cilju.

Šta se tačno dogodilo jedini znaju Amerikanci odnosno posada koja je daljinski upravljala besiplotnom letelicom iz NATO baze u blizini Konstance. Izviđačke misije nad Krimom obično traju 9-10 sati intenzivnog osmatranja. Inače ova bespilotna letelica poseduje sofisticirane kamere i senzore, za osmatranje teritorije poluostrva.

foto: Printscreen

Ono što ruski izvori navode jeste da se incident mogao dogoditi pre ili kasnije.

Inače poluostrvo Krim je od početka ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 24. februara 2022 postalo predmet opsežnih američkih osmatračkih misija na koje su se uglavnom do sad slale strateške bespilotne letelice RQ-4 Globalhawk iz baze Sigonela na Siciliji, avioni za elektronsko osmatranje EC-135W, E-8, protivpodmornički avioni Posejdon P-8. Od tad skoro nije bilo dana da po nekoliko puta nije vršeno osmatranje. U poslednjih nekoliko nedelja broj osmatračkih letova je porastao i uvećao se nad Crnim morem.

Na mestu gde je pala olupina američkog drona, snage Crnomorske flote organizovale su potragu za olupinom bespilotne letelice. Navnod za tu akciju korišten je i helikopter Crnomorske flote.

Postoji velika verovatnoća da su Rusi izveli rušenje bespilotne letelice ne da bi je uništili nego da bi se dočepali osetljive tehnologije koju ta letelica nosi u osmatračkim misijama.

Kurir.rs/A.Mlakar