GENG ŠUANG UPOZORIO: Sinofobija će dovesti do sukoba i konfrontacije!

Sinofobija će dovesti do sukoba i konfrontacije, upozorio je juče zamenik ambasadora Kine pri UN, Geng Šuang. „Informatori Saveta bezbednosti su upravo podelili svoje mišljenje o rusofobiji i njenoj vezi sa krizom u Ukrajini. Želim da iskoristim ovu priliku da istaknem da političari u pojedinim zemljama već za neko vreme pate od sinofobije“, rekao je on. Ti političari su puni predrasuda i paranoje o Kini, izazivaju zabrinutost i podstrekavaju napetosti. Takva sinofobija je rezultat nerazumevanja, pogrešne strateške presude i političke manipulacije, rekao je Geng na sastanku Saveta bezbednosti o Ukrajini u kontekstu rusofobije. Politika neke zemlje prema Kini, ukoliko bude ometana sinofobijom, samo će dovesti do jačanja mentaliteta o igri rivaliteta, obuzdanja i represije, što će u nastavku voditi ka sukobu i konfrontaciji, rekao je Geng. „Svet je već zapao u haos zbog krize u Ukrajini. Da li treba da se stvori još neka kriza da bi svet postao onakav kakav niko neće poznati?“, upitao se kineski diplomata. S dosadašnjim razvojem ljudskog društva, treba da budemo dovoljno zreli i sposobni da slušamo različite glasove i zagrlimo različite ideje i civilizacije. Svet je dovoljno veliki da bi se na njemu sve zemlje zajednički razvijale i napredovale, podvukao je Geng. Verujemo da je čovečanstvo dovoljno mudro i sposobno da prevaziđe sve vidove straha, da dijalogom umesto konfrontacijom, inkluzivnošču umesto potiskivanjem, pronađe način koegzistencije. Možemo da gradimo novi tip međunarodnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, jednakosti, pravdi i saradnji u kojoj svi dobijaju, dodao je on. Govoreći o krizi u Ukrajini, Geng je pozvao međunarodnu zajednicu da unapređuje mirovne pregovore. Međunarodna zajednica bi trebalo da nastavi da ide pravim putem ka mirovnim pregovorima, podržava Rusiju i Ukrajinu da što pre obnove dijalog bez prethodno postavljenih uslova, i da pomogne svim stranama da otvore vrata za političko rešenje krize i zajednički čuva bezbednost u Evropi, zaključio je Geng.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa