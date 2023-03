"HAG NE MOŽE DA SUDI RUSIMA" Karličić: Sve podseća na priču Klintona iz 1999. da Srbi drže 100.000 Albanaca na stadionu u Prištini

Međunarodni krivični sud u Hagu namerava da otvori dva slučaja navodnih ratnih zločina u vezi sa ruskom invazijom na Ukrajinu i tražiće naloge za hapšenje nekoliko osoba, piše Njujork Tajms.

A, šta bi značilo pokretanje procesa, s obzirom na to da Rusija ne priznaje Međunarodni krivični sud u Hagu - pitanje je za advokata i člana Upravnog odbora Udruženja za međunarodno krivično pravo Miljkana Karličića i gosta u jutarnjem programu Redakcija.

Karličić, uz dužno poštovanje, smatra da Njujork Tajms nije izvor prava.

- Čak, kad bi se u nekoj fantaziji, ostvarila ova ideja to bi dalo pravo pobornicima ideje da međunarodno krivično pravo i ne postoji. Po statutu međunarodnog krivičnog suda, sud je nadležan za učinjena dela na teritorijama država koje su prihvatile i verifikovale statut međunarodnog krivičnog suda. Tako da taj sud ne može da sudi u ovom slučaju državljanima ruske federacije - rekao je Karličić.

Reč je o propagandi, tvrdi sagovornik Kurir televizije.

- Ovo je bratoubilački rat, kako ja to kao slovenofil vidim. Međunarodni sud neće moći da podigne nikakve optužnice. Gospođa Ursula fon der Lajen rekla je da će osnovati istražno odeljenje koje će se baviti prikupljanjem dokaza u navodnom zločinu u Ukrajini - ispričao je on.

Međutim, svima je jasno, kaže Karličić da taj sud nije praktičan.

- Mi Srbi imali smo prilike da vidimo šta je Hag. Ono što je ona najavila nema nikakvo uporište u pravu. U ovom slučaju oni koji prate ovu tematiku oni se pozivaju na običajno pravo. Moderno krivično pravo isključuje običajno pravo, jer to urušava ceo sistem i predvidljivosti i dovodi do haosa u društvu - nagalašava on.

Voditeljka se osvrnula na optužbe Njujork Tajmsa da je Rusija navodno gađala civilnu infrastrukturu, i slala ukrajinsku decu u kampove za prevaspitavanje. Karličić kaže da ga sve podseća na propagandu Amerike 1999. godine.

- To je jedna laž. Sve me podseća na predsednika Klintona i njegovu tvrdnju da sprske snage drže 100.000 Albanaca na stadionu u centru Prištine. Ovo ste sigurno prvi put čuli. Kao što rekoh. Ovde je reč o rusko-ruskom ratu. Reč je o bratoubilačkom ratu. Ne znam na šta ciljaju. To su verovatno deca ruskih roditelja, i sve je to bedna propaganda i setite se Džejmija Šeja. Bar smo mi elementarno i istorijski pismeni, čujte drugu stranu. Propagandni rat prati ovaj tehnički i oružani rat. A pravda je metafizičko pitanje. Događaj teče. Istorija će reći svoje. Nacionalni sudovi svoje. Ukrajinsko zakonodavstvo ima seriju postupaka za koje ukrajinsko tužilaštvo dokazuje da su Rusi počinili ratne zločine i obrnuto u Rusiji, a sve ostalo se uklapa u ono da istina i pravda stradaju u ratu - rekao je.

