AMERIČKI DRON LOCIRAN NA 60 KM OD SEVASTOPOLJA NA DUBINI OD 900 METARA: Čeka se specijalni brod za vađenje!

Ruski mediji na Krimu objavili su vest da su pripadnici Crnomorske flote uspeli da lociraju mesto pada američke bespilotne letelice MQ-9 Reaper koja je pala u Crno more posle susreta sa borbena aviona Su-27SM koji jesu bili naoružani sa po četiri rakete vazduh-vazduh R-27 i dve R-73.

Dron je navodno lociran 60 km od luke Sevastopolj na dubini od 850 do 900 metara.

Ovu informaciju potvrdio je neimenovani izvor blizak Ministarstvu odbrane koji je kako se navodi upoznat sa detaljima operacije.

foto: Foto: Printscreen Twitter

Naime, kako piše Novosti Sevastopolja Crnomorska flota je spustila podvodno robotizovano plovilo na dno mora. I krenula je potraga. Besiplotna letelica otkrivena je na dubinama između 850 i 900 metara. Da stvar bude pikantnija u blizini dela kraka Južni tok.

Na tom porstoru odmah je uspostavljeno dežurstvo broda Crnomorske flote, a po obodu zone takođe su raspoređeni čuvari, ali se ne navodi koji, pa se pretpostavlja da su u pitanju dizel -elektirčne podmornice. U toku je razgovor o daljim akcijama za podizanje bespilotne letelice sa dna mora.

foto: printscreen/twitter

Pošto dubina nije problem očekuje se angažovanje jednog od dva scepijalizovana broda kako bi se dron podigao sa te dubine.

KAko neimenovani izvor iz Ministarstva odbrane Rusije kaže ono što ruse interesuje jeste elektronika i motor bespilotne letelice. Takođe ne isključuje se i opcija da će SAD pokušati da unište bespilotnu letelicu svojim sredstvima pre nego što uopšte bude podignut pa je zbog toga u toj zoni pojačana budnost.

Sekretar Saveta za prosperitet Ruske Federacije Nikolaj Patrušev u sredu, 15. marta 2023., u emisiji TV kanala Rusija-1, rekao da su radovi na podizanju oborenog drona sa morskog dna neophodni i da će biti obavljeni.

Specijalni brodovi

Komuna

Najstariji koji ima 111 godina pod imenom "Komuna" korišten je 2022. u operaciji oko potapanja zastavnog broda Crnomorske flote raketne krstarice Moskva. Inače istorijat spasilačkog broda Komuna datira iz vremena Carske Rusije, preživeo je Bolješvičku revoluciju, građanski rat, Drugi svetski rat, Sovjetski Savez i sad službuje u sastavu Ruske mornarice. Kobilica je položena 1912. godine, a brod je porinut naredne 1913. Smatra se jednim od najstarijih brodva na svetu.

Neobičan raspored omogućio je brodu da nosi mini podmornice. Zadatak broda bilo je spasavanje posada havarisanih podmornica. Kako su podmornice rasle u veličini i sazrevala tehnologija spasavanja.

Komuna nosi inače podmornicu za duboko ronjenje AS-28 plovilo za spasavanje sa dubokim potpanjem poznata i kao Projekat 1855 Priz. Radi se o mini podmornici podvodnog deplasmana od 55 tona koja može da zaorni do dubine od 1.000 m. Iako se predpostavlja da je to i radna dubina na koju je pao dron, neki sugerišu i da je to viđe čak do 4 km dubine, ali to niko sa sigurnošću ne može da potvrdi.

foto: Printscreen/YouTube

Ladoga

Ono što je zanimljivo u Sevastopolju se nalazi i brod za okeanografsko istraživanjeklase Ladoga. Poznat i kao Projekat 11982 koji je konstruisan u birou Almaz. Proimarni zadatak ovog broda je hidrografsko i okeonografsko istraživanje u dubokim vodana, kao i poreaga i važenje potpunilih objekata, kao inspekcija i kontrola cevovovda kako bi se otklanjali kvarovi.

U sastavu Crnomorske flote nalazi se brod pod imenom Ilmen. Treći iz istoimene klase serijskog broja 151. Gradnja broda počela je 2014, a završena 2017 godine. Ono što je zanimljivo jeste da brod ima nagnuti pramac što mu olakšava manevrisanje. Ukupna dužina broda je 63,8 m, širina 10,8 i gaz 3,8 m. Ukupni deplasman je 1.117 tona. Broj članova posade je 16, ali može biti povećan do 20 od kojih su 9 oficiri. Kormilarnica se nalazi na sredini broda sa antenskim jarbolom koji ima montirane navigacione i komunikacione sisteme.

Od opreme brod ima ARS-600 autonomno podvodno plovilo za traženje i otkirvanje potonulih objekata na dnu mora. Plovilo se u more spušta i podiže pomoću specijalizovane dizalice. Osim autonomnog podvodnog plovila brod ima akustičnu opremu besposadno robotizovano plovilo RT-2500, ronilačku kapsulu pod pritiskom za operacije u dubokim vodama.

Brod pokreću dva eketromotora jačine 950 kosnjih snaga svaki Rols Rojs 12FP, dva dizel generatora od 280kW i dodanta tri dizel generatora od 840kW. Plovilo ima briznu od 12 čvorova i maksimalni radijus od 1.000Nm. Autonomija broda na otvorenom moru je 20 dana. Brod ima na pramcu ojačanja da može biti korišten i za razbijanje leda.

Kurir.rs/A.Mlakar