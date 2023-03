"AMERIKA SE NE MEŠA U RAT DOK NIJIE SIGURNA DA ĆE DA POBEDI" Ništa nije slučajno u slučaju RUŠENJA DRONA iznad Crnog mora (VIDEO)

Sjedinjene Američke Države istražuju incident sa dronom iznad Crnog mora, dok Kijev optužuje Rusiju da rušenjem letelice nastoji da "proširi" rat.

Svetski mediji objavili su snimak incidenta, pošto je američka vojska skinula oznaku tajnosti.

Na njemu se vidi kako ruski borbeni avion Su-27 prilazi veoma blizu američkom dronu MK-9 i baca gorivo. Uočava se gubitak slike, nakon još jednog ruskog manevra, a snimak se završava kadrom oštećenog propelera, za koji Pentagon kaže da je rezultat sudara.

O tome jutros razgovaraju gosti Milorad Đošić, pukovnikom u penziji i Milovan Božinović, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji.

Sve se radi po planu, započinje razgovor Đošić, komentarišući incident u Crnom moru.

- Nema slučajnosti i nikad je nigde nema. Plan postoji. Taj dron je vrhunska letelica nastala od američkog prvog drona predatora i on je vrhnuski zato što može da ponese do 16 rakete, dakle vrhunski dron koji ide i do 400 km/s. On je opremljen da može da prati situaciju na frontu, dok sa druge strane imamo ruske letelice koje su se "igrale" sa njim - kaže Đošić uz komentar da je kriva američka nepažnja zbog rušenja istog:

- Prema mom mišljenju oni su se uplašili. Ono sa ispuštanjem goriva, ta scena, to je poniženje, na šta je to meni ličilo. Da li će to izazvati veći sukob, Amerikanci se nikad ne mešaju sve dok nisu stoprocentno sigurni da će da pobede - rekao je, uporedivši ovaj su sa japansko-američkim sukobom, neposredno pred napad na Hirošimu i Nagasaki.

Sa vojnog stanovišta Božinović ističe da mnogo toga ne štima u ovom sukobu.

- Jedna stvar je što niko ne da Bahmut i teško je to prozreti. Postoji zdrava pamet. Bolje je da se taktički povučete, međutim vidimo da su ovi odnosi između velkih sila ovenčani atributima Velikog rata, dok je težište prebačeno u Aziju i istočnu Aziju. Na kraju će ovaj kolektivni Zapad izaći kao strateški gubitnik, a odjednom je tu Kina sa svime što ona znači. Možda njoj treba još deset godina da usavrši svoje dronove, no evidentno je da ona ima tu nameru. Mnoge procene su Rusi napravili neprecizno, kao i Amerika - istakao je Božinović, osvrnuvši se na ekonomiju zemalja koje su pogođene sukobom u Ukrajini.

- Nevesela perspektiva je da su obe strane pokazale da mogu dugo da vode ovaj rat. Rusija se nije spremila adekvatno za ovu operaciju. Imaju vlike sile tu neku svoju aroganciju da uvek sebee vide kao jači nego što jesu - dodao je.

Đošić je istakao da, kako god da se okrene, Amerikanci su magovi propagande, dok Rusi kao slovenski narod nemaju taj manir da iznose lažne informacije i optužbe.

- Amerika balansira i ratuje kada je sigurna u pobedu. Čačkali su od VIjetnama, preko Avganistana, do 20. veka američke represije na celu planetu, ali nikako sa Rusijom, znaju oni ko su Rusi i da može doći do opšte katastrofe - rekao je.

