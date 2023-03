EKSKLUZIVNO! UKRAJINSKI PUKOVNIK U PENZIJI O STANJU NA FRONTU: Rusi više nemaju trupa, gledamo njihovo PROPADANJE SVAKOG DANA

Sergej Grabskij ukrajinski pukovnik u penziji i vojni analitičar iz Lavova Ukrajina u ekskluzivnom intervjuu za jutarnji program Kurir TV Redakcija novinaru Saši Dobrijeviću otkrio je koji je smisao borbe u Bahmut.

Vojni ekspert iz Ukrajine ima posebno viđenje o tome koji su razlozi zbog kojih obe strane žele da drže ovaj grad.

Nakon oslobađanja Harkovske oblasti, ovi napadi na Bahmut nisu imali nikakav smisao, započinje razgovor Grabskij. Prema njegovom mišljenju Rusi su pokušali da zauzmu bilo koju lokaciju kako bi pokazali veliku pobedu.

- Rusi su zauzeli svega 254 kvadratnih kilometara teritorije Ukrajine. Upravo zato je Bahmut za Rusiju politički simbol. Sada izgleda da je balans sila taj koji dozvoljava da Ukrajinci zadrže svoje položaje, kako bi uništili vojsku koja napada taj region. Gubici koje Rusija ima onemogućuju ih da osvoje sve što su hteli -smatra Grabskij.

foto: Kurir tv

Ukrajina je dobila naoružanje od zapada, dok se situacija na frontu menja, prema njegovim rečima.

- Rusija je istrošila svoje kapacitete za napade, posebno u Donjeckoj oblasti. Sada su se glavne borbe pojavile na takozvanom istočnom frontu Ukrajine. Ne možemo da vidimo napade vojske sa juga jer nemaju dovoljno trupa, što im omogućava da sprovedu divlje operacije na toj teritoriji. Bahmut je odlučujuća tačka u kojoj Ukrajinci žele da postignu glavni cilj - ističe sagovornik Dobrijevića.

Narod je prilično smiren, ali svestan ozbiljnosti situacije, pa zato i nema kolektivne depresije.

- Sve radnje su zatvorene, to me ljuti, ali možemo to da preživimo. Nema depresije ni pada morala kod stanovništva. Znam šta može da se dogodi kada neprijatelj dođe na naša vrata, jer smo videli užasne ratne zločine. Mogu da pretpostavim da polazimo iz tačke oslobođenja naše teritorije, i to korak po korak, dok Rusija nema dovoljno potencijala da utiče na mogućnost napada na ukrajinsku teritoriju, i zato mislim da će Ukrajina uspeti da odbrani svoju zemlju što će nam stovoriti poveznicu sa Evropom i vratiti našu ekonomsku stabilnost - nada se Grabskij.

Postavlja se pitanje, da li su ograničenja u vidu sankcija imala efekta.

- Još jedan faktor je uključen, a to su sankcije. Bilo je pitanje da li su učinkovite - jesu, posmatramo padanje ruske ekonomije. Kada bih pravio paralelu između prošlog veka, kada je Rusija bila urušena i istrošena od rata, možemo da vidimo da je i sada iscrpljena i improvizuje kako bi sve opstalo - zaključio je.

Kurir.rs/Saša Dobrijević

