OVO JE BIO OKIDAČ DA SE KINA PRIBLIŽI RUSIJI! Đinping najavio VELIKU promenu u svetu! Sagovornici Kurir TV: To znači SAMO JEDNO!

Prethodna tri dana u centru pažnje je bila poseta kineskog predsednika Sija Đinpinga Moskvi tokom koje je Vladimir Putin naveo da bi kineski plan mogao da posluži kao osnova za rešavanje sukoba u Ukrajini.

S druge strane, Volodimir Zelenski je iz Kijeva pozvao Kinu da se pridruži ukrajinskoj formuli za mir, dok su iz NATO-a upozorili Peking da ne isporučuje oružje Moskvi.

Gosti koji su govorili o mogućem razvoju sukoba su prof.dr Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam i Andrija Ivanović, šef integrisanog deska Kurira i urednik rubrike Planeta.

Sve oči su bile uprte u to da li će se dogoditi pomak u mirovnim pregovorima, međutim, to je ono što je izostalo na sastanku, pa je Ivanović obrazložio:

- To je izostalo. Doduše, Kina je još pre nekoliko nedelja iznela svoj mirovni plan za Ukrajinu u 12 tačaka. Taj plan su Ukrajina i Zapad suštinski odbili. Zelenski je malo opreznije pristupio, tako da nije odbacio totalno, ali traži dodatak da se povuku ruske trupe iz Ukrajine. Kina izbegava saveze, a pogotovo vojne. Oni ne žele da pritisnu Moskvu u ovoj situaciji - započeo je Ivanović, pa se osvrnuo na vest da Kina želi da šalje oružje Moskvi:

- Amerika se poziva na obaveštajne podatke da Rusija planira to da uradi. Doduše, Rusija to dosad nije uradila, otkriven je samo jedan dron kineske proizvodnje u Rusiji. Međutim, nema konkretnih naznaka da je Kina uticala na taj način. U ovom trenutku mi to zvuči kao američka propaganda, jer deluje da je Kina oprezna i da ne bi na taj način ušla u konflikt za Zapadom. Sa Amerikom već ima svoje sukobe i probleme.

Potom je Lutovac analizirao reči Sija Đipinga da "dolaze promene kakve nisu viđene sto godina, a mi ih pokrećemo zajedno".

- To je poruka da se bliži kraj unipolarnom sistemu. Ovo će biti neka vrsta prekretnice na globalnom nivou. Amerika je u startu sukoba pogrešila jer je intenzivirala sukob Tajvana i Kine, a to je Kini dalo orijentacije da mora da se približi Rusiji. Slažem se da je ona i te kako oprezna u čitavoj situaciji. Đinping je najavio da je ovo početak multipolarnog sveta. Ovaj sporazum sveobuhvatno podrazumeva da će biti saradnji i u vojnom, ne samo ekonomskom smislu - tvrdi Lutovac, pa dodaje da je paralelno posetom Kine, takođe i Japan posetio Ukrajinu:

- Paralelno sa posetom Đinpinga Rusiji japanski premijer je posetio Ukrajinu. Primetili smo da su avioni, koji nose strateško pa čak i nuklearno oružje, nadletali nad Japanom u trajanju od sedam sati.

