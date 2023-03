"AKO NEMAČKA UHAPSI PUTINA, TO JE RAVNO OBJAVI RATA" Medvedev preti: U tom slučaju sva ruska sredstva POLETEĆE U BUNDESTAG

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi pokušaj bilo koje zemlje da sprovede odluku Međunarodnog krivičnog suda (ICC) o hapšenju predsednika Rusije Vladimira Putina bio ravan objavi rata.

Medvedev je u intervjuu vodećim ruskim medijima rekao da je ICC, koji Moskva ne priznaje, pravno ništavan sud i međunarodno-pravno nemoćan, te da ništa značajno nije uradio od momenta svog nastanka.

Po oceni Medvedeva, odluke suda, poput poslednje o hapšenju Putina, stvaraju ogroman negativan potencijal.

foto: EPA

Medvedev, koji je sada zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti, rekao je da će se pokušaj bilo koje zemlje da uhapsi predsednika Vladimira Putina na temelju naloga za hapšenje Međunarodnoga krivičnog suda (ICC) shvatiti kao objava rata.

"Neki idioti, polumudraci, poput nemačkog ministra pravde (Marka Bušmana), kažu: 'Ako on dođe, uhapsićemo ga'. On je pravnik, da li on razume šta to znači? Jasno je da se ta situacija neće nikada realizovati, ali evo zamislimo da je, na primer, došlo do toga. Aktuelni lider nuklearne države stigao je na teritoriju, recimo, Nemačke i uhapšen je. Šta to znači? Objava rata Rusiji“, rekao je Medvedev i dodao da bi u tom slučaju sva ruska sredstva poletela u Bundestag i kancelariju saveznog kancelara.

Medvedev je ocenio i da Zapad nastoji da destabilizuje političku situaciju u Rusiji i rasparča zemlju.

"Želja Zapada veoma jednostavna – da destabilizuje političku situaciju, podeli zemlju na nekoliko delova koji bi bili dovoljno veliki, da sa svakim od ovih delova sklopi sporazume, sve denuklearizovati i demilitarizovati i onda ponuditi njegove bezbednosne službe“, citira agencija TASS Medvedeva.

On je ocenio da "takvi delovi čak imaju šansu da uđu u NATO, posebno ako daju naše nacionalne resurse".

foto: EPA

"Da li im treba zemlja sa ogromnom teritorijom i najjačim nuklearnim štitom, koji se takođe ne pokorava Amerikancima? Ne treba im uopšte“, rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja ruskih medija, uključujući TASS, i korisnika. mreže društvenih medija VKontakte.

ICC je prošle nedelje izdao nalog za hapšenje ruskog predsednika, optuživši ga da je odgovoran za ratne zločine u Ukrajini.

(Kurir.rs/FoNet)