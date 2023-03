"RAT SE KREĆE KA CRVENOJ BOJI, NARANDŽASTU SMO ODAVNO PROŠLI" Petrović za Kurir TV: Zapad nema nijedan razlog za radovanje (VIDEO)

U sekretarijatu ruskog Saveta bezbednosti kažu da ova zemlja poseduje jedinstveno oružje koje može da uništi bilo kog portivnika. Dok svet polemiše o kakavom je oružju reč, Evropska unija upozorila je Belorusiju sa kakvim sve posledicama može da se suoči ako dozvoli skladištenje ruskog oružja na svoju teritoriju.

Tim povodom u redakciji Kurir televizije gostovali su dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Ivan Miletić, iz Instituta za javnun diplomatiju.

foto: Kurir Televizija

- Rusija trenutno drži 20 odsto "ruske" teritorije Ukrajine. Ja ne vidim da tu ima mesta za neko oduševljenje zapada navodnim neuspesima Ukrajine na frontu. U toku je sukob između SAD i Rusije u kojem se konstatno krši međunarodno pravo. Belorusija je državna zajednica sa Rusijom i ona je deo evroazijske unije. Zatim, član je ODKB što je nešto kao ruski NATO. Mislim da je to jedan korak dalje u ekslalaciji sukoba na relaciji NATO Rusija - rekao je Petrović.

Miletić smatra da se sukob kreće u pravcu eskalacije:

- Treba reći da je ovo sukob koji ima nezgodne potencijale. Stvar se kreće ka crvenoj boji, narandžastu smo odavno prošli. Svaka akcija ima svoju reakciju. Ako Ukrajina dobije avione Tornado i F 16, onda i Rusija reaguje na adekvatan način. U vreme hladnog rata nisu postojali ekonomski odnosi između Amerike i SAD. Ako Kina i SAD odu u tom pravcu slika međunarodnih odnosa će e radikalno promeniti.

foto: Kurir Televizija

Petrović je konstatovao da obe strane u sukobu u hodu menjaju pravila što je ocenio kao negativan razvoj situacije:

- Ovo sveukupno vodi proširivanju tenzija, relativizacija nekih sporazuma i menjanje pravila u hodu. Milsim da je to loše i da će dovesti do produbljivanja krize. Ono što bi moglo da smiri situaciju jeste pozicioniranje američke administracije ne toliko daleko u odnosu na Trampove stavove. Moguće je da bi u tom slučaju moglo doći do određenih pomeranja. Ruska strana ima stalnu, laganu inicijativu. Ukrajina ima potencijala da pokrene kontraofanzivu. Da li će ta ofanziva biti u maju ili julu nije važno. Mene ovo podseća na Prvi svetski rat.

Miletić je prokomentarisao rast nezadovoljstva stanovništva zapadnoevropskih zemalja.

02:07 RAT SE KREĆE KA CRVENOJ BOJI! Analitičari o nuklearnom naoružanju u Belorusiji: Zapad nema razloga za radovanje

- Činjenica je da se Rusija okrenula Pekingu. To ima posledice po snabdevanje Evrope energentima koje dovodi do nezadovoljstva stanovništva. Potrebno je dugoročno planiranje. Mi smo u eri kratkoročnog razmišljanja, od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Trenutno je pažnja na predstojećim izborima u Americi. Pošto mi nismo deo Evropske unije moramo imati malo dugoročnije planiranje i razmišljanje - smatra Miletić.

