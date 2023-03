"TENKOVI 'LEOPARD 2' ĆE BRZO NESTATI!" Analitičari: Bez podrške artiljerije i iz vazduha to je samo gvožđe! SETITE SE MALJUTKE

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski naglasio je da bi povratak na granice koje su bile na početku specijalne operacije značilo zamrzavanje sukoba.

Američki državni sekretar Entoni Blinken je takođe istakao da su pokušaji zamrzavanja sukoba neprihvatljivi, a glavni element mirnog rešenja treba da bude potvrda suvereniteta Ukrajine i povlačenje ruskih trupa.

Najnovije aktuelnosti vezane za sukob u Ukrajini komentarisali su Pukovnik Mirčeta Jokanović i Aleksandar M. Gajić, iz Centra za društvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

- Svako novo oružje ako se pravilno iskoristi može da bude korisno za tu stranu u sukobu koja ga upotrebljava, ali mislim da to u ovom konkretnom slučaju neće bitno izmeniti stanje na frontu niti da će Ukrajina uspeti da organizuje kontraofanzivu.

foto: Printscreen Youtube

- Ja mislim da je to više na nekom moralnom planu značajno kako bi ukrajinski vojnici dobili podstrek da nastave da se bore. Tih sedamnaest tenkova na bojnom polju, vrlo brzo će nestati kao i oni drugi. Bez podrške artiljerije i iz vazduha oni su samo gvožđe. Nažalost to je suviše malo tenkova, a bojim se i da je obuka posade nije na viskom nivou - rekao je Jokanović i dodao:

- Rusija ima dovoljnih tih tenkovskih i protivoklopnih oružja. Imali su i ranije. Setimo se tokom arapskih ratova kada je čuvena Maljutka pravila je krš i lom među izraelskim tenkovima.

foto: Kurir televizija

Gajić se saglasio i procenio da je moguće da će Ukrajina izvršiti napad na Krim.

- Apsolutno sam saglasan sa pukovnikom. To su male količine oružja. Što se tiče samog odlaganja kontraofanzive, ono je neminovno. Sam Blinken je najavio da se ona neće destiti u narednih 30 do 40 dana. Trebalo bi obratiti pažnju na situaciju u Bahmutu koja i dalje tapka u mestu. Imali smo najave da će Rusija to osvojiti i da će doći do kontraofanzive Ukrajinaca, a ni jedno ni drugo se nije desilo. Pozicije su veoma čvrste - kaže Gajić i dodaje:

01:10 TENKOVI LEOPARD 2 ĆE BRZO NESTATI! Analitičari: Bez podrške iz vazduha to je samo gvožđe UKRAJINA IMA ORUŽJE ZA NAPAD NA KRIM?

- Evropski partneri insistiraju na granicama iz 1991, pogotovo Poljska i Nemačka. Tu postoje ozbiljne nesuglasice između evropskih zemalja i Ukrajine. Moraće da dođe do ozbiljnih konsultacija između Vašingtona i Kijeva, ali mislim da je će Ukrajina biti usmerena ka Krimu, jer je to jednini prolaz prema Rusiji. Moguće je da napad bude izveden dronovima, za početak i pre svega nadgledanjem.

Kurir.rs

