DANIJELU JE DEVOJKA SPRŽILA LICE ZBOG LJUBOMORE DOK JE SPAVAO: Probudio se i shvatio da ga sve zateže - horor je tek počeo (VIDEO)

Par živeo je u Lesteru sve do 2016. godine, kada je njegova devojka Kejti Liong (52), odlučila da iz ljubomore polije Danijela kiselinom.

Njega kiselina nije probudila sve do ujutru, kada je, osetivši da ga lice zateže, prvo mislio da ga je polila vrelom vodom, da bi ubrzo shvatio horor u kom se našao.

Kiselina je ostavila teške posledice na njegovom licu, ali pored fizičkog izgleda, stradalo je i mentalno zdravlje, s obzirom da i dalje ima noćne more o ovom jezivom događaju.

"Ne prođe ni dan da ne proklinjem Kejti zbog onog što je učinila" započeo je Danijel svoju ispovest za emisiju "Notinghemšir Lajv".

"Ponekad imam noćne more, ne svaki dan, ali imam. Mislim da imam nesanicu zbog toga što sam neaktivan, ne radim, samo sedim u kući, a to nije dobro. Teško je zaboraviti to što se dogodilo, ostavilo je velike posledice po mene", objašnjava on.

Njegova bivša partnerka Kejti došla je da ga pokrije nakon što je legao u krevet. Zatim se u ranim jutarnjim satima probudio od užasa.

"Trajalo je možda 10 do 20 sekundi, u prvi mah mislio sam da sanjam, dok nisam osetio bol, jak bol. Osetio sam i u ustima, a kiselina je imala neobičan ukus. Čim sam osetio ukus u ustima, koji je bio veoma oštar, shvatio sam da nije vruća voda već kiselina", objašnjava ovaj mladić horor kroz koji je prošao.

Novi šok usledio je kada je shvatio da mu je vid prvo postao maglovit a onda i nestao.

"Kad sam dodirnuo kvaku, shvatio sam da ne vidim ni na drugo. Nekad sam video senke, nisam siguran na koje oko. Nisam mogao da prepoznam ljude, nisam mogao da prepoznam da li je u pitanju muško ili žensko", dodaje Danijel.

Stanje sa vidom nastavilo je da se pogoršava, potpuo je izgubio jedno oko i podvrgao se operaciji tokom koje mu je ograđen implant.

"Svetlo na kraju tunela"

Danijel je celog života razmišljao o osnivanju porodice i bio je veoma depresivan kada mu se desila tragedija. Osamio se, nije imao samopouzdanja. Ipak, nakon otpuštanja iz bolnice, u njegov stan u Notingem polela je da dolazi devojka koja ga je negovala, i korak po korak, Danijel je odlučio da se upusti u novu vezu.

Danas živi sa njom, Anom (33) sa kojom je dobio sina Dejvida, kao i njenim detetom iz prvog braka Džekom. Venčali su se 2019. godine u Rumuniji iz koje je Danijel.

U martu 2017. godine, Kejti Liong optužena je za pokušaj ubistva i u zatvoru će provesti najmanje 17 godina.

