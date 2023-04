LUKAŠENKO OTKRIO STRAVIČAN BILANS RATA U UKRAJINI: Na obe strane za godinu dana poginulo i ranjeno POLA MILIONA ljudi

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u svom jučerašnjem obraćanju beloruskoj i svetskoj javnosti, dotakao se niza tema. On je između ostalog, predložio i da se hitno proglasi primirje u Ukrajini, jer će u suprotnom doći do daljeg jačanja ratnih dejstava.

Takođe je otkrio da je u dosadašnjim borbama na obe strane poginulo i ranjeno oko pola miliona ljudi.

"Treba da prestanemo sada, pre nego što počne eskalacija. Ako je Rusija tražila (i od nas je tražila) oružje i municiju da bi se zaštitila, danas ne traže oružje ni od nikoga. Zašto? Zato što ruski vojno-industrijski kompleks – a ja to pouzdano znam – danas radi punom snagom. Ako se on razvije u punom kapacitetu, teško će se govoriti o miru. Ako se ruska „kola“ kotrljaju po inerciji, teško će se zaustaviti. S druge strane, ako Ukrajina bude napunjena oružjem (uglavnom zapadnog, tamo nema više sovjetskog oružja), ako vojska dobije dodatnu obuku, to će takođe dovesti do mnogo veće katastrofe. Kao rezultat toga, imaćemo mnogo više od pola miliona poginulih i povređenih“, rekao je Lukašenko a prenela agencija Belta.

Ovaj podatak je značajan, jer su do sada i ruska i ukrajinska strana iznosile različite podatke o broju žrtava.

Može se pretpostaviti da predsednik Belorusije raspolaže sa prilično tačnim podacima, a cifra koju je saopštio je svakako zastrašujuića.

