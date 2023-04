PUTINOV SPEKTAKULARNI USPEH: Taktika nuklearnog zastrašivanja postigla cilj i uplašila Evropu i SAD, Rusija sada ima ODREŠENE RUKE

Putinova odluka da rasporedi taktičko nuklearno oružje u Belorusiji uspešno je odvratila Zapad od pomoći Ukrajini, prenosi u rubrici "Mišljenja" američki CNN članak analitičarke Kejre Džajls.

Prema njenim rečima, izjava ruskog lidera je uplašila Evropu i SAD i naterala ih da se povuku sa linije pune podrške Ukrajini.

"Vladimir Putin je prošle nedelje detaljno govorio o nameri Rusije da rasporedi taktičko nuklearno oružje u Belorusiji. Nalet alarmantnih izveštaja o tome šta to znači dokaz je pogrešnog stava Zapada prema politici nuklearnog odvraćanja Kremlja.

Način na koji su Putinove reči protumačene u Sjedinjenim Državama i Evropi može iznenaditi Moskvu, ali nema sumnje da joj je bilo drago to da čuje. Zato je Rusija već „upotrebila“ nuklearno oružje – i to prilično uspešno, ne koristeći ga bukvalno, već se igrajući sa tvrdnjama o potencijalnim nuklearnim udarima kako bi efektivno odvratila Zapad od pune podrške Ukrajini.

Do sada smo, međutim, trebalo da naučimo da razlikujemo Putinove reči od stvarnih namera Rusije.

Putin nije rekao ništa što nije objavljeno još sredinom 2022. Namera objavljena prošle nedelje nije nova – samo su pomenuti datumi za koje ranije nismo čuli.

Osim toga, mnogi su rekli da je ruski predsednik preduzeo ovaj korak kao odgovor na britansku odluku da Ukrajini šalje tenkovske granate sa osiromašenim uranijumom. Iako je Putin ranije pominjao da će Rusija „prikladno” odgovoriti na takav potez, to nije bio glavni razlog za preformulisane planove u subotu.

U punoj verziji intervjua, koji je objavila ruska televizija, Putin je otvoreno rekao da su to dugogodišnje namere „bez obzira“ na britansku izjavu.

Nema sumnje da će Rusija nastojati da maksimizira „potencijal zastrašivanja“ bilo kakvih planova za promovisanje raketnih sistema dugog dometa kako bi oni mogli da predstavljaju pretnju velikim područjima u Evropi.

Ruska duga igra

U izveštaju koji je ove nedelje objavio istraživački centar za spoljne poslove Chatham House, opisujem kako je ruska taktika nuklearnog „odvraćanja“ uspešno sprečila Kijev da dobije pomoć koja mu je potrebna za pobedu u sukobu, pa čak i ubedila neke zapadne lidere da potpuno odustanu od podrške Ukrajini .

I to nije samo zbog onoga što Putin govori od početka specijalne operacije u februaru 2022. Ovo je rezultat duge kampanje tokom koje su mobilisani svi ruski mediji, glasnogovornici i autoriteti …, i svi oni prenose jedinu misao: Moskvi se ne može odupreti, jer će to dovesti do nuklearnog rata.

O uspehu ove kampanje može se suditi po tome kako se promenila celokupna retorika u zapadnoj politici. Ideja upravljanja eskalacijom i obuzdavanja Rusije zamenjena je prioritetom potpunog izbegavanja eskalacije sukoba, pod pretpostavkom da to može da praktikuje samo Moskva.

Kao rezultat toga, Putin je dobio slobodu delovanja.

Nuklearno oružje omogućilo je Rusiji da izađe suva iz vode i izbegne posledice vojnih operacija u Ukrajini. U tome joj je pomogao informacioni ekosistem koji pojačava i igra se sa nuklearnim pretnjama, uključujući ne samo njenu sopstvenu medijsku mrežu, već i zapadne medije".

