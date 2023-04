"EVROPA JE PREGURALA RUSKU ZIMU, SAD DA VIDIMO KAKO ĆE RUSI EVROPSKO PROLEĆE" Sagovornici Kurir TV: Kina drži ključeve mira

U jakoj eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu poginuo ratni izveštač i poznati ruski vojni bloger Vladlen Tatarski (pravo ime Maksim Fomin), a povređeno je 16 ljudi.

Ruski MUP smatra da je poginuli bio meta napada jer je ekploziv bio sakriven pored mesta gde je Tatarski sedeo.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je situaciju u Bahmutu kao "posebno vruću" i zahvalio svojim borcima na hrabrosti.

Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost i Aleksandar Đokić, politikolog razgovarali su u jutarnjem programu o rusko-ukrajinskom sukobu.

Tišma započinje razgovor mišljenjem da je suvišno komentarisati navode medija i da će, kada se Bahmut zaista zauzme i dešavanja na frontu "zaokruže" javnost o tome znati i neće biti potrebna nagađanja.

- Želeli su da naprave simbol otpora od Bahmuta, neko je od visokih oficira procenio da to njima odgovara, sada, zašto nisu poslušali savete i zahteve savetnika to samo oni znaju - rekao je Tišma.

Đokić je prokomentarisao kako bi pad Bahmuta uticao na dalji tok sukoba.

- To nije neko ključno mesto, ni vojno, ni politički. Zelenski je izašao sa tom ideološkom izjavom, kao moralni podstrek ukrajinskoj vojsci i građanima, ali je to protumačeno kao držanje grada bez suštine i bez nekog cilja, pritom on ne bi trebao da istupa javno sa vojnim informacijama kao general. Deset meseci ruske snage opsedaju taj grad i očigledno da on nije zauzet - kazao je Đokić.

Pretpostavio je kako se dalji sukob može odraziti na Rusiju.

- Rusija će svakako imati prekid odnosa sa Evropom. Sa jedne strane Evropa je prezimila, a Rusija zadržala svoju ekonomiju svakako će negativno uticati na razvoj Rusije, kao što primorava i Evropu da se prilagođava sa druge strane. Možemo zamisliti šta bi tek bilo da Ukrajina ostvari svoje ciljeve, pretpostavljam da onda možemo očekivati promenu režima. Delimična izolacija će sigurno graničiti Rusiju - ispričao je.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i francuski predsednik Emanuel Makron posetiće Kinu od 5. do 7. aprila, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Uoči posete, Fon der Lajen je izjavila da Peking postaje sve represivniji u zemlji i sve agresivniji u inostranstvu.

Šta će kineski domaćini reći na ovakve izjave? I da li bi tokom sastanka moglo biti razgovora o sukobu u Ukrajini?

Tišma je prokomentarisao delovanja Pekinga na geopolitičkom planu.

- Kina i dalje kontroliše veliki deo tržišta u SAD. Kina se neće odricati finansijske koristi i spoljnu politiku koju su izgradili davno. Sada će pregovarati o razvijanju daljih odnosa, ali je Kina glavna pretnja. Znaju šta rade, oni su neprijatelji koji pričaju preko žice, ali su tolerantni. Ovi odnosi će se komplikovati, a Kina će voditi glavnu reč, dosta toga će progutati, ali će strpljivo voditi politiku - rekao je Tišma.

