POLJSKA ŠALJE UKRANIJI SAMOHODNE MINOBACAČE RAK M120: Ispaljuje 6-8 mina u minuti! Sa unapređenim projektilima gađa cilj na 12 km!

Ukrajinski predsednik Volodimir zelenski posetio je u sredu 5. aprila 2023. godine Poljsku gde se susreo sa svojim kolegom Andžejom Dudom, gde su razgovarali o nizu pitanja od obnove do naoružanja. U Varašavi obelodanjeno je da su Ukrajini isporučeni prvi borbeni avioni-lovci MiG-29, ali i ozvaničeno da se ukrajinka vojska opremi borbenim vozilima točkačima Rosomak -licencna verzija finskog oklopnog vozila PATRIA AMV koja se poizvodi u Poljskoj koji će biti izrađeni u sve verzije sa kupolom sa topom i samohodni minobacač RAK kalibra 120 mm.

Brojka o kojoj se spekuliše iznosi 150 komada u borbenoj i PVO verziji i 54 u verziji samohodnog minobacača kalibra 120 mm. takođe spominje se i 100 prenosnih PVO sistema Piorun.

Poljaci su opremili svaku od navedenih baterija (koja se nazivaju i borbeni modul) od kojih u svakoj bateriji postoje po 4 samohodna minobacača i jedno komandno vozilo -komandanta baterije, koje su uvezani sa komandantom bataljona i njegovim zamenikom. U sasatavu ovih jednica nalaze se i izviđačko odeljenje sa dva-, a maksimalno četiri)artiljerijska izviđačka vozila AVR 4×4 (na bazi oklopnog vozila AMZ – Kutno zubr 4×4, opremljena sa radarom za osmatranje bojnog polja i teleskopskim elektrooptičkim podižućom osmatračkom platformom). Svaka od minobacačkih četa ima tri vozila za snabdevanje municijom AVA 8×8 (na osnovu kamiona Jelcz P882.D53 8×8) i vozilo mobilnu radionicu (bazirano na kamionu Jelcz P662.ED35 6×6). i jedno vozilo za podršku VZ (takođe zasnovano na kamionu Jelcz 6×6.

Rosomak poljski put u mobilnost

Ali krenimo redom, Poljska je u skladi sa Programom transformacije i modernizacije Poljske vojske 2002. godine krneulo u pregovre sa finskom za otkup licence za proizvodnu modularnog oklopnog vozila PATRIA AMV 8x8 koje bi u Poljskoj nosilo naziv ROSOMAK - vrsta životinje iz porodice kuna. Posle testiranja nekoliko borbenih vozila točkaša pobedila je finska PATRIA. Ugovor koji je bio sklopljne predviđao je do 2013. proizvodnju 690 vozila Rosomak i to 313 sa kuplnim naoružanjem kao klasično borbeno vozilo pešadije i 337 u verziji borbene platfrome za posebne namene. Ugovor je 2008. povećan za još 205 vozila, pošto su Poljaci bili oduševljeni ovim točkašem. Rosomak točkaši bili su namenjenj za zamenu domaćih oklopnjaka OT-64 SKOT i BWP -1 u sastavu mehanizovanih bataljona. Poljski otčkaši tipa Rosomak provereni su borbeno u Avganistanu, Bliskom istoku i Africi u sastavu morvnih misija EU i UN.

Kada se spolja gleda, vozilo je identično kao finska PATRIA, međutim na samom vozilu izvršene su određene modifikacije pre svega u jačoj oklopnoj zaštiti do kalibra 14,5 mm, u Finskoj su ugrađeni propleri za vožnju po vodi, a sa godinama počev od 2022. veliki broj poljskih preduzeća uključio se u proizvodnju Rosomaka, da i na kraju ovo vozilo kompletno se proizvodilo u Poljskoj. Kao i kod PATRIA motor se nalazi u prednjem delu, iza je prostor za vozača, kupolni prostor za komandira i nišandžiju na sredini i transportno odeljenje pozadi. Na zadnjem delu se nalazi iskrcna rampa. Jedan Rosomak može da preveze u zavisnosti od opreme od 6-8 vojnika jednog borbenog odeljenja. Takođe na bokovima se nalaze i poklopci za vojnike borbenog odeljenja. Na vozilu za razliku od BWP-1 poljske verzije BMP na bokovima nema puškarnica.

Rosomak koristi za pogon šestocilindrični dizel motor Di 12 Scania jačine 485 KS. Vozilo ima automatsku transmisiju sa 7+1 stepeni prenosa. Točkovi su opremljeni sistemom "run flat" sistem, koji omogućava kretanje i posle pogotka u pneumatike.

Ukupna težina poljskih Rosomaka iznosi 22 tone. Iskustva iz rata u Avganistanu uticala su da se poboljša balistička zaštita vozila sa prednje strane od zrna sa topa kalibra 30 mm i na boku do 14,5 mm. Protvimnska zaštita na prednjoj strani omogućava zaštitu od eksplozije 10 kg TNT-a. Takođe vozilo je od delovanja kulumativnih projektila dobilo i protivkumulativnu zaštitu u vidi zaštitne ograde. Na dnu ispod vozila postavljena je i zaštitna ploča težine 1.500 kg.

Svi poljski Rosomak u verziji borbenog vozila pešadije -točkaša imaju top kalibra 30 mm Mk44 Bushmaster II za skupolom OTO Melara Hifist -30P. Kapacitet kupole je 220 granata kalibra 30 mm i još 250 u rezervi. U kupoli se nalazi spregnut i mitraljez kalibra 12,7 mm UKM-2000C kapaciteta 700 metaka. Takođe na kupoli postoje i bacači dimnih kutija BDk kalibra 81 mm i to po šest ukupno, kao i SSP-1 Obra-3 koji služi za detekciju laserskog ozračenja vozila. Kupola je izrađena od čelika debljine 8 mm sa kombinacijom aluminijuma ikeramike, ukupne težine sa naoružanjem od 2.850 kg.

Nišandžija ima ugorađeno dnevno-noćnu nišansku spravu DNRS Kollsman 288 uz pomoć termalne kamere, rezervnu optičku spravu, dopunski periskop, laserski daljinomer.

Iako se radilo na ispistivanju daljinski upravljivih borbenih stanica, one nius usvojene u naoružanje Rosomaka. Na vozilo su ugrađene i protivoklopne rakete Spike-SR sa dva lansera na bokovima, po četiti projektila u borbenom kompletu. Verzija ovog točkaša nosi oznaku Rosomak -S od Spike. Kasnije im se pridružila i verzija Spike LR.

Sve verzije Rosomaka

KTO Rosomak M3 kao verzija oklopnog transportera. Verzija ima ojačanu balističku zaštitu na nivou STANAG 4569/III, zatim KTO Rosomak WEM za medicinsku evakuaciju. Vozilo ima povišen krov i mogućnost prevoza četiri teška ranjenika na nosilima, komadno vozilo bataljona KTO Roosmak WD opremljeno uređajima za komunikaciju i prikupljanje informacija o stanju jedinica na terenu, rasporedu, logistici, tu je i komandno vozilo ZWD Lowcza-3 koji može da prati situaciju u VAP-u i prenošenje issitemima PVO. KTO Rosomak KTWI u verziji inženjerijsko vozilo, KTO Roosmak WRCH za ABHO, Rosomak KTO KTRI inženjerijsko izviđanje i detekciju mina i IED. Poljska je proizvela doduše u manjoj seriji ilovac tenkova KTO Rosomak CT-CV -105 mm beligijske kompanije CMI Defence kalibra 105 mm.

Samohodni minobacač

Ono što trenutno najviše zauzima fokus pažnje jesu samohdni minobacači RAK-120 mm poznat i kao KTO Rosomak MSK-SHW koji su imali verziji AMOS u pitanju je verzija automatskog minobacača kalibra 120 mm. Minobacač ima automat za punjenje ugrađen u kupolu. Ovaj minobacač ima SUV koji omogućava ispaljivanje kumulativnih mina dometa do 8.000 m i raketizranih projektila do 12.000 m.

Ova verzija polsjoj javnosti prikazana je 2014. godine. Poljska je tad odlučila da opremi dva minobacačka odeljenja sa po četiri vozila ukupno 8 četa i komandnim vozilom AWD (artyleryjskiego wozu dowodzenia)- komandno vozilo artiljerijskog diviziona i komandan vozila komandira četa i zamenika komandira.

Minobacačka kupola Volverine RAK M120K je opremljena balističkim računarom, inercijalnim navigacionim sistemom TALIN 5000 (GPS signal, odometar - daljinomer), komunikacionom radio stanicom RRC 9311 AP sa FONET upravljačkim komunikacionim sistemom, sistemom za upravljanje i upravljanje vatrom sa digitalni prikaz karte za taktičku situaciju za komandanta i automatsku koordinaciju i saradnju sa eksternim sistemom komandovanja i upravljanja vatrom (klasa C4I), balističkim računarom, OBRA laserskim obeleživačem i računarskim sistemom za upravljanje vatrom VB Electronics.

Glavno oružje na kupoli RAK M120 Volverine je automatski minobacački sistem. Minobacač od 120 mm ima cev dužine 300 mm sa elevacijom od -3 do +800 koja se okreće kružno 360 stepeni. Okretanje kupole i podizanje/spuštanje cevi minobacača se kontroliše električno, ali može i ručno (u slučaju kvara). Minimalni domet minobacača je 500 m, a maksimalni 8.000 do 15.000 m (sa specijalnom municijom). RAK M120 ima tri člana posade i spreman je za akciju za manje od 30 sekundi, može napustiti vatreni položaj za 15 sekundi i ispaliti od 6 do 8 granata u minuti.

