DOKUMENTI, MAPE I PODACI SE POJAVILI NA INTERENTU: Objavljeni tajni podaci o obuci i naoružavanju Ukrajinske vojske?!

Zvaničnici Bidenove administracije saopštili su kako je pokrenuta istraga zbog toga što su na društvenim mrežama objavljeni tajni dokumenti koji opisuju američke i NATO planove za jačanje ukrajinske vojske.

Prema pisanju New York Timesa, Pentagon istražuje ko stoji iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i na Telegramu.

"Vojni analitičari kažu da su dokumenti izmijenjeni u određenim dijelovima u odnosu na njihov originalni format, preuveličavajući američke procene poginulih u ukrajinskom ratu i potcenjivanje procena broja poginulih ruskih vojnika", piše američki list.

Takođe, naglašava se kako bi izmene dokumenata mogle ukazivati na to da Moskva pokušava nametnuti narativ dezinformacijama.

"Ipak, otkrivanje originalnih dokumenata, u kojima se pojavljuju fotografije dijagrama očekivanih isporuka oružja, snage trupa i bataljona predstavljaju značajno kršenje pravila američke obaveštajne službe", navodi se.

Dokumenti koji su objavljeni, ne daju konkretne planove o borbama. Prema onome što je poznato, dokumenti su stari pet sedmica i nude kratki presek vremena te ukrajinski i američki pogled na to šta bi ukrajinskoj vojsci trebalo za pokretanje dugoočekivane ofanzive.

"Američki analitičari su naveli kako je teško procijeniti utjecaj objelodanjivanja dokumenata iz Ukrajine", piše New York Times.

Jedan od dokumenata koji je objavljen navodi jedinice ukrajinskih trupa, njihovu opremu i obuku.

"Dokument sadrži sažetak 12 borbenih brigada pri čemu je devet njih obučavala američka vojska i drugi NATO saveznici. Od tih devet brigada, šest je uvežbano do 31. marta, dok će ostale biti spremne do 30. aprila. Ukrajinska brigada ima oko 4.000 do 5.000 vojnika", kažu analitičari.

Kurir.rs/Klix.ba