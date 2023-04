"TU GDE JE BILO ŽARIŠTE KOMUNIZMA VLADA JEFTINA POLITIKA AMERIKE" Crnobrnja o odnosima Kine i SAD: Nisu ludi da ponove istu grešku

Pored ukrajinskog sukoba, rastu tenzije na relaciji Kina - SAD i zbog pitanja Tajvana, a tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je juče da su nedaleko od Tajvana primećeni jedan helikopter i tri kineska ratna broda.

Saopštenje je izdato nakon sastanka tajvanske predsednice Caj Ingven i predsednika Predstavničkog doma američkog Kongresa Kevina Makartija u Los Anđelesu.

A gde vodi čini se sve češće zveckanje i pretnje nuklearnim oružjem i da li bi, pored Ukrajine situacija i na ovim žarištima mogla eskalirati pojasnio je u razgovoru Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor Fakulteta za medije i komunikacije.

Prema Crnobrnji, Tajvanska predsednica Caj Ingven je doputovala u Njujork, uprkos pretnjama Kine, čime je započela meki rat.

- Kina je dominatna u mnogim bitnim delatnostima. Ona je najveći proizvođač litijuma i snabdeva 80 odsto Evrope. Pojavila se sada kao neposredni konkurent i prevladaće u raznim domenima privrede i vojne industrije. Ona od samog početka tvrdi da je Tajvan deo kineske teritorije i pri tome stoji čelično. Naravno, da SAD žele da budu domninatne na tom prostoru, tu je i Japan, Filipini, Australija... Amerikanci stalno pokušavaju da obezbede sebi dominantnu poziciju. Suzbijaju Kinu na svim frontovima, a paralelno provociraju - rekao je Crnobrnja.

Bajdenova administracija koja očigledno ne želi da rasplamsava ionako napete odnose sa Kinom, pokušala je da umanji značaj gore pomenute posete, pažljivo napominjući da Cai Ingven ide na privatno putovanje, međutim to izgleda da nije moglo da umiri strasti medju kineskim pristalicama u američkom Kongresu.

Protumačio je i potez predsednika SAD Džozefa Bajdena koji je, kako smatra Crnobrnja, politička upotreba i diplomatski potez kojim bi učinio svoju administraciju jakom i sposobnom da nosi tekući mandat.

- Vidite šta su uradili bivšem predsedniku Trampu. To je sve u kontekstu pripreme za sledeće izbore. Na tom spoljnopolitičkom planu uvek se pojave ovi koji su kao golubice i ovi drugi koji hoće rat. To je izvesna igra, pre i nakon Vijetnamskog rata. Amerika vrlo dobro zna da koji god potez učini, to je provokacija Kine i dizanje tenzije do trenutka u kome će se desiti lažni incident, kao što je počeo Vijetnamski rat! To je prepoznatljiva američka politika - smatra Crnobrnja.

On smatra da je šteta što je Amerika napustila dosadašnju diplomatiju u odnosima sa Kinom.

- Kina je prevazišla Ameriku u mnogim segmentima i to Ameriku najviše nervira, jer znaju da će Kina biti najdominantija na svetskom terenu - rekao je, prokomentarisavši unutrašnju američku politiku:

- Mislim da Trampa mogu i da ubiju, jer demokratska partija ima ogroman strah od njega. Oni nisu mogli da pojme da će Tramp pobediti Hilari Klinton. Takođe, imaju strah od njegovih birača koji se u Americi broje u milionima. Konflikti su toliko zaoštreni da prete nekom vrstom građanskog rata u nedostatku mehanizama i nekom vrstom dogovora unutar same Amerike - rekao je.

Nadajmo se, optimističan je Crnobrnja, da će se Amerikanci prisetiti Vijetnamskog rata.

- Kinezi proizvode sve i svašta. Evropa pokušava da utiče na Kinu, da bi ona uticala na Putina. Kao i u Prvom i Drugom svetskom ratu imamo jedan sloj koji vide svi, i složen odnos centara i igre iza tog sloja, koji su utopljeni, ili u tešku ekonomiju, ili u tešku ideologiju. To je, u stvari, žarište komunizma - Kina, Vijetnam i Severna Koreja, sve su to komunističke države, a Vijetnam je pokazao kako se tuče Amerika. Nadajmo se da će se Amerika prisetiti šta se desilo u Vijetnamu - kad ste konstantno pod pritiskom moraćete da date neki otpor - rekao je, nazvavši to jeftinom američkom psihologijom, pa nastavio:

- Diplomatski odnosi se ogoljavaju. Svima je preko noći došlo šta se dešava. Trguje se u ruanima u rubljima, a za Ameriku to sve predstavlja zonu opasnosti, a za sada reaguje onim vojnim i sankcijskim reakcijama na koje smo navikli, a nije smislila neku svežu inovativnu politiku, dok je ova stara pokazala da nije davala rezultate, il ije davala još gore - zaključio je Crnobrnja.

