ŠTA JE ISTINA O BAHMUTU? General Vasiljević: Da Ukrajini nije važan, ne bi tu bila TVRĐAVA ISPOD GRADA! Sprovodi se KLINTONOV PLAN

Predsednik Volodimir Zelenski izneo je mogućnost povlačenja iz Bahmuta, rekavši da će Kijev doneti "odgovarajuće“ odluke ako njegove snage rizikuju da budu opkoljene od strane ruskih trupa.

Vagnerove grupe vode bitku za grad, ali traže podršku zvanične ruske vojske.

foto: Shutterstock

A u objavama proruskih naloga na društvenim mrežama, Bahmut je već više od 10 puta pao u ruske ruke, dok sada šef Vagner grupe Jevgenij Prigožin izjavljuje da se ukrajinske oružane snage ne povlače iz Bahmuta, kao i da imaju dobro organizovanu odbranu.

Pitanjem šta je istina o Bahmutu započet je razgovor sa političkim analitičarem Stankom Vasiljevićem, brigadnim generalom u penziji i nekadašnjim načelnikom štaba Komande za obuku Vojske Srbije i Biljanom Šahrimanjan Obradović, političkim analitičarem

Bahmut je u velikoj većini u rukama ruskih oružanih snaga, a zašto to toliko dugo traje, započeo je i Vasiljević pitanjem, nastavivši:

- Morate ići metar po metar i kad to osvojite morate ostaviti osiguranje da protivnik ne bi došao iza leđa. Veliki broj analitičara kaže da Bahmut nema značaj, ja se ne slažem sa time, pre svega zbog saobraćajnog čvorišta (podzemnog i nadzemnog). To je utvrđeni grad i grad ispod grada, i kao takav ne samo simbolički već i strateški važan grad. Ne bi oni svi bili tu utvrđeni - kaže Vasiljević.

foto: Kurir tv

Međutim, žrtve su enormne, upozorio je on, a dileme su samim tim -sa obe strane- još veće.

- Kada se govori o Prigožinu to je privatna vojna kompanija i imaju određenih sukoba, a kakav je odnos to se ne zna. Ovo je samo kopija onog što je bilo na zapadu i Prigožinova vojska se razlikuje od plaćeničke vojske. Samo za nedelju dana je 4.500 stradalih! To su ogromne žrtve. Možemo mi polemisati, ali on je prinuđen na taj potez. Zelenski će pregovarati, nemamo mi ništa od toga, njegovi stavovi se menjaju kako mu to nalažu mentori sa Zapada - rekao je.

Obradović se pridružila razgovoru, predočivši svoje mišljenje po pitanju ishoda bitke za Bahmut.

- Za Ukrajinu povlačenje neće biti poraz zato što ona brani taj gradi, a Rusija napada. Za rusku vojsku je poraz što ne može da osvoji grad veličine Ljiga. Vidimo da se Prigožin oglasio da planira da povuče svoje vojnike tamo, jer nema više vojnika, ni resursa, i priznaje ogromne gubitke.On nema šta da traži tu. Ja sam tog stava da Prigožin neće biti sa glavom na ramenima i da će ga režim Vladimira Putina pokositi. Niti će moći da svedoči onom što se dešavalo na bojnom polju. Znamo njegovu prošlost i ta istina isplivava na videlo. Ovo je regionalan sukob - rekla je Obradović koja smatra da je celokupno dešavanje u Bahmutu predvidljivo.

foto: Kurir tv

Na pitanje voditeljke Snežane Petrović da li polako umor "kosi" zaraćene strane, i koliko Zapad košta ovaj sukob, sagovornici se izjašnjavaju -

Obradović ne vidi problem u sigurnoj pobedi Ukrajine - uz pomoć Zapada, dok se Vasiljević nikako ne slaže.

- Zapad se pokazao. Isporuka stiže, nema nikakvih problema, iako Rusija preti da će granatirati pošiljku - kaže Obradović, a Vasiljević se nadovezuje:

- Bil Klinton je na kraju svog mandata, postoji snimljena izjava, predstavio je svoj plan. "Naš strategijski cilj je da se Rusija razbije na manje države, da se razbije ruski vojnoindustrijski kompleks i armija Rusije, jer može biti samo jedna imperija, a to je SAD. To su njegove reči, a general Džon Kik je dao izjavu i kaže "mi smo za 60 milijardi evra uložili u Ukrajinu da ona ratuje za nas. Ovo je jedan trenutak gde se ustrojava novi svetski poredak i ne mogu da podnesu da gube tu moć i da su i druge sile ojačale - mišljenja je Vasiljević.

