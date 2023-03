Kina je poslala 25 borbenih aviona i tri ratna broda ka Tajvanu saopštilo je Ministarstvo odbrane te ostrvske države.

Tajvan je odgovorio raspoređivanjem vojnika, slanjem brodova na odbrambene pozicije i alarmiranjem obalskih raketnih odbrambenih sistema.

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao trenutnog zahuhtavanja na istoku između Kine i Tajvana. Đokić je tom prilikom istakao da je Amerika i te kako uključena.

01:27 AMERIKANCI ŽELE DA NAORUŽAJU TAJVAN DO ZUBA, EVO I ZBOG ČEGA! Đokić tvrdi: Si Đinping zvecka oružjem, ne dižu se JOŠ ULOZI

- Imamo već izvesno vreme da Si Đinping zvecka oružjem. Sa namerom da se kineska armija do kraja ove decenije odnosno do 2028. godine, da bude u stanju da izvede invaziju na Tajvan. Što ne znači da će ta odluka biti doneta. Međutim, Amerikanci žele da naoružaju Tajvan do zuba i da svaka invazija bude praktično nemoguća. Ali oni to ne rade jer ne žele da dižu uloge u ovom trenutku. Ako Kinezi počnu da dižu uloge i da prete, onda će Amerikanci naoružati Tajvan.

