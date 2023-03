"ĐINPING JEFTINO 'KUPUJE' PUTINA KAO JELJCIN MILOŠEVIĆA 1999. GODINE" Oprečne analize stručnjaka nakon posete Đinpinga Rusiji

Istorijska, kako su je najavljivali, poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Rusiji se bliži kraju, a čini se da su svi prognozeri i treći dan kasnije ostali pri svojim stanovištima. Oni koji su tvrdili da je u pitanju protokolarni sastanak usmeren ka kineskom izvlačenju koristi od sukoba u Ukrajini danas likuju i kažu da je Putin ostao praznih šaka.

Drugi, koji navijaju za Rusiju, kažu da je Kina nedvosmisleno odabrala stranu u sukobu. I dok oni čvrsto brane svoja uporišta, oko jednoga se ne spore: Đinping je pokazao snagu, i najavio da će Kina aktivnije uzeti učešće u svetskim dešavanjima.

Šta su događaji koji će uslediti, šta je zaključak posle svega, koja je bila svrha posete Đinpinga Rusiji? Pokrenuti ovim pitanjima, govorili su gosti u studiju Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i dr Sanja Arežina, autor knjige "Kina u Evropi".

Arežina je prokomentarisala važnost gorepomenute posete Rusiji.

- Značajnost ove posete Kini i Rusiji ista je za ceo svet. Ova poseta dolazi u izuzetno senzitivnom momentu kada je izdat nalog za hapšenje ruskog predsednika. Kina je preuzela ulogu odgovorne velike sile, što je Zapad od nje decenijama tražio. Ova poseta je trebala da bude izvidnica u smislu šta se može uraditi, predočivši svoj plan. U tom smislu ova poseta je važna jer su tokom ovog sastanka date instrukcije kojim će da uslede u budućnosti neki razgovori sa ukrajinskim predsednikom. U narednom periodu očekuje se telefonski razgovor između kineskog i ukrajinskog predsednika - rekla je Arežina.

Apsolutna većina od 141 države sveta, će se ponovo opredeliti za mir, glavaši za to da Rusija povuče svoje trupe i prekine agresiju, kako je započeo svoje viđenje Obradović.

- Apsolutna većina u UN se ponovo 23. februara opredilia za mir. Kina je imala priliku da potraži i da se zauzme za mir u UN. Oni nisu to učinili, nego su otišli u posetu. Ova poseta je šteta za kineski međunarodni ugled. Njihova situacija je sve lošija i lošija i oni rade u korist svoje štete. Oni nisu doneli mirovni sporazum. Si Đinping jeftino "kupuje" Vladimira Putina kao što je Jeljcin kupovao Miloševića 1999. godine to vam je sadašnja pozicija ruskog predsednika Vladimira Putina koji će do poslednjeg Rusa ratovati sa Evropom - rekao je i dodao:

- Na kineskim medijima nema reči o ratu nego o krizi. I ako ste velika sila vi morate da projektuje uticaj u мeđunarodnim odnosima. Apsolutno vam je jasno da njihove namere nisu da rat prestane, nego longiraju rat iscrpljivanja, nadajući se da će se time otovoriti put ka južnom moru i Pacifiku - mišljenje je Obradovića.

Arežina smatra da nije nužno zbrajati države u određene blokove, jer neće preostati ni jedna neutralna država koja može posredovati u trenutnim i potencijalnim novim sukobima.

- Kina se zalaže za pokret nesvrstanosti i ona na tim osnovama i danas funkcioniše. Da li će ona stvarno uspeti da isposreduje između ove dve države, upitno je. Videćemo šta će se dešavati - rekla je i dala uvid na odnos SAD i Kine.

- SAD ne odgovara solidarnost između Rusije i Kine, jer to onemogućava da se Zapadnom bloku država usprotive dve moćne države, a Rusiji i Kini ne odgovaraju globalni bezbednosni savezi koje predvode SAD. Svaka od strana ima svoje interese koje nameću drugoj strani, i tako SAD kroz sankcije sprečavaju partnerstvo Rusije i Kine - kazala je Arežina.

