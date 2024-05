"DRŽALI SMO SE DOSTOJANSTVENO" Vučić: Dolazi nam možda NAJMOĆNIJI ČOVEK SVETA; očekujem da se Vlada suoči sa političkim oblacima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u Dnevniku RTS-a.

Predsednik Vučić je govorio o važnim temama za našu zemlju, kao i predstojećoj poseti kineskog predsednika Sija Đinpinga.

- Želim pre svega da čestitam predsedniku Vučeviću, svim članovima Vlade, da im poželim uspeh. Mislim da je za ljude važno uprkos činjenici da, kao što imamo 7 miliona selektora, tako i predsednika premijera koji bi bolje sastavljali timove, i to je normalno, to je demokratija. Za mene je važnije da vlada postigne ono što je zacrtano. Povećanje standarda, Expo, očekujem da se Vlada suoči sa brojnim problemima, političkim oblacima koji se nadvijaju nad Srbijom i zajednički da se izborimo za napredak Srbije, ali vidim Srbiju krajem 2027. godine kao najuspešniju i najbogatiju u regionu.

foto: Printscreen/RTS 1

O Expu 2027

Predsednik je istakao da je pred Srbijom svakako veoma izazovno vreme, ali da će članovi nove Vlade Srbije biti marljivi. Vučić se potom osvrnuo na Expo 2027 i istakao njegov značaj za Srbiju.

- Moći ćete da idete auto-putem do Šapca i brzom saobraćajnicom do Loznice. Imaćemo Kuzmin-Sremska Rača završeno do kraja godine, do Požege auto-put. Sve je to Expo. A Expo je i dolazak Sija. Pomenuo je neko nejednakosti kako ljudi gledaju sve to što se odvija u Beogradu. Kad vide ove zgrade kažu "to nije za nas to je za ove bogatije", ali zahvaljujući rastu Srbije, svaki čovek će imati više prilike za posao, veću platu, primanja zato što tako Srbija brže raste - istakao je.

- Napravili smo najlepši deo grada koji je doneo mnogo posla našim građevinskim kompanijama, zaposlio mnoge ljude i koji donosi rast našoj zemlji. Naš nacionalni paviljon biće čudesan, predstavićemo ga za nekih mesec dana, na ponos svakom građaninu naše zemlje. Imaćete Nacionalni stadion koji će biti najveći i najlepši u Evropi, akvatik centar najmoderniji, samo mi i Mađari ćemo takav da imamo. Tri tematska parka, jedan tipa Diznilenda, jedan sa rolerkosterima, ringišpilima, vodeni parkovi takođe. Pravimo pristan na Savi gde će moći kruzeri da dođu, ići će autonomnim vozilima, stotine hektara kuda će moći da se voze na sve načine. Imaćemo dva puta terene sa 18 rupa, što će da privlači strance, investitore i velike potrošače u naš grad. Ali i jedan od najvećih akvarijuma u ovom delu Evrope će ovde da bude. Doći će i jedan hotel sa 400 soba, posle još jedan hotel, to će onda da se širi. Ogroman rast, jedan čitav grad ovde ali ćemo to da koristimo da rastu i drugi gradovi, i Kragujevac, Niš i Subotica.

foto: Printscreen/RTS 1

- Uvek je dobrodošla kritika i radujem se tome, ali i Vlada i svi ćemo morati da uđemo u to, do blata, da ljudi mogu decu da dovode ovde, ali da i ti roditelji mogu da imaju tu platu prosečnu 1.400 evra, u Beogradu 1.900 evra, sve to moramo da izgradimo za samo 3 godine - istakao je.

- Vlada mora ozbiljno i temeljno da se bavi svim sferama i ja sam siguran da hoće - dodao je Vučić.

O dolasku Sija u Srbiju

Vučić je naglasio da je nemoguće da ne prida značaj dolasku kineskog predsednika Si Đinpinga u Srbiju, istakavši činjenicu da će našu zemlju posetiti možda najmoćniji čovek sveta.

- Kako da ne pridajem značaj, dolazi nam možda najmoćniji čovek sveta. Presrećan sam jer za vreme mog mandata on dolazi u Srbiju. Velika čast za Srbiju, ali i odgovornost.

- Svi proizvodi biće slobodni za izvoz u Narodnu Republiku Kinu. Šta to znači za naše proizvođače kandiranog voća, povrća, vina... Imaćemo kome da prodamo, uštedećemo jer nećemo imati tu carinu, to su za nas velike stvari. Dve ili tri stvari su velike koje ću da tražim: Kina je do sad mnogo ulagala u Mađarsku, mi smo imali fabrike vozova, da molim Sija jer nemamo vozova više. Ne mogu da ih naprave, vozovi se prave sve više i počinju iz Kine da ih uvoze, da vidimo možemo li da pokrenemo ponovo fabrike lokomotiva vozova, to bi nam u strateškom smislu mnogo značilo. Da vidimo oko letećih automobila, taksija, da neka od kineskih kompanija uloži u Srbiju, ali i u svim drugim sferama - otkrio je Vučić.

- Naš izvoz je uvećan za 140 puta, onda vidite koliki je to značaj za našu zemlju. Kina nam pomaže i u našoj političkoj areni, beskrajno sam zahvalan Siju što dolazi u Srbiju - naglasio je.

foto: Printscreen/RTS 1

O rezoluciji o Srebrenici i pritiscima

- Danas su se rezoluciji kao kosponzori pridružili Estonija, Poljska i Luksemburg, i naravno naše komšije Bugarska i Hrvatska - rekao je, pa nastavio:

- Ovde nema suštinskih nikakvih izmena, ubačena su tri britanska amandmana, koji su pojačali snagu rezolucije, valjda im nije bilo dovoljno jako protiv Srba. Povećali su ali bez suštinskog značaja.Odbili su Iran koji je tražio da se ubaci Gaza i australijske amandmane, ali celu priču su uradili da bi rekli kako su obavili sveobuhvatne konsultacije. Nisu nikakve konsultacije obavili. Ne žele dijalog, razgovor s onima koji drugačije misle, vole jednoumlje, vole da sole pamet drugima od demokratiji a uživaju u jednoumlju.

- Srbija u celoj jednoj ovoj odvratnoj atmosferi se nije obrukala. Atmosferi koju su kreirali i u regionu i u svetu protiv srpskog naroda, a mi nijednom nismo negirali zločin koji se dogodio u Srebrenici. Uvek smo pokazali pijetet prema žrtvama, poštovanje, držali smo se dostojanstveno, ponosito, časno i odgovorno. Upoznali smo svet s onim što se zbiva. Hvala i ljudima iz kabineta na velikom trudu, borićemo se i 15. i 16. sa jasnom činjenicom da znamo da je rezultat negativan po nas. Nastavićemo našu borbu, ja koliko sutra nastavljam, imaću razgovore s drugim predstavnicima zemalja u svetu. Naš je posao da se borimo za našu zemlju.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Sto puta sam gledao i vraćao snimak da vidim da li sam preterao, misleći o predstavniku Slovenije. Nije meni problem ni ovog trenutka da se izvinim zbog reči koje smo upotrebili, a šta mislim o njihovoj politici, sve loše mislim. Nemojte da mi objašnjavate "vrednosti..." jer sutra ću da vas pitam da li ćete da podržite rezoluciju o Jasenovcu, pa ćete da vidite da vas ne zanimaju žrtve, već da imate drugačiji politički ugao. Trudim se u svakom trenutku da biram reči, ali kada ste u areni i kad vam nameštaju onakve spletke i zamke, oni su tamo po imenu i prezimenu, a ne kao delegacija Kosova, onda vam se sve to dogodi i pitate se kako da odgovorite. Naravno da ćete žustro da odgovorite, žustro ćemo da branimo Srbiju.

- Mi sada u ovim trenucima ćemo da vidimo ko su nam stvarni prijatelji, šta god pričali drugi. Koliko je smešno kad vam sused kaže "e mi ovo radimo za Srbiju", ne volite vi Srbiju više nego mi, nije ovoj zemlji potreban tutor, zna ovaj narod šta je dobro za njih. Nećemo se obrukati, mi svoj obraz da ukaljamo nećemo. Okačićemo na naše kuće trobojke, ponosno ići ulicama svih gradova sveta kao slobodarski narod koji je stravično stradao i u Prvom i Drugom svetskom ratu - naglasio je Vučić.

- I kada prođe taj dan i kad nastavimo uzdignutog čela da hodamo, idemo još jače, da pobeđujemo u svemu, ni u čemu ne mogu više da nas stignu. Radićemo još više da budemo još uspešniji, verujem da će Vlada s takvim entuzijazmom da radi - istakao je.

O godišnjici masovnih ubistava u Ribnikaru i Mladenovcu

- Još jedanput saučešće svim porodicama stradalih. Ono što se promenilo je da se ljudi više nisu pitali samo hoćemo imati najmodernije table, škole, igrališta, već kolika je sigurnost za našu decu: drastično smo povećali broj prisutnih policajaca koji brinu o našoj deci, pedagoga, psihologa... Poslušali savete onih koji rade na memorijalnom centru, sve što su tražili smo učinili. Ljudi iz mog kabineta su na nedeljnom nivou na vezi sa ljudima. Težak dan za celu zemlju, nadam se da se više nikada neće ponoviti.

foto: Printscreen/RTS 1

- Sve što smo uradili posle toga izazivalo je dvostruka viđenja. Kad kažemo metal detektor da uvedemo, neki su za, neki protiv. Ali, uvek smo spremni da radimo. Ljudi moraju da znaju da je Srbija jedna od najsigurnijih i najbezbednijih zemalja u celoj Evropi. I po broju izvršenih krivičnih dela, napada na decu, ubistava, silovanja, a sve to može i mora da bude još bolje. Sigurnost i bezbednost za decu je tema kojom ćemo se baviti i u budućnosti. Čeka nas pravda za počinioce i u tome država neće odustajati i verujemo da ćemo imati snage da se izdignemo posle užasnih stvari kroz koje su prošle porodice ubijenih, a onda, rekao bih, i cela nacija - zaključio je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić nedavno je boravio u Njujorku gde je govorio na sednici Saveta bezbednosti na kojoj se razmatrao izveštaj Unmika. On je tada ukazao da su na Kosovu i Metohiji namerno kreirani nepodnošljivi uslovi za život Srba.

Predsednik je sa više od sto predstavnika zemalja UN u Njujorku razgovarao i o rezoluciji o Srebrenici.

U obraćanju naciji u ponedeljak Vučić je najavio posetu kineskog predsednika Sija Đinpinga Srbiji 7. i 8. maja.

