DA LI JE RUSIJA IZGUBILA STATUS SUPERSILE, A KINA DOBILA? Šta je bila prava pozadina trodnevne posete Si Đinpinga Putinu!

Da li je Rusija supersila? Naravno mi svi znamo da je, ali ću to detaljno objasniti.

Može da bude hoćete da budete supersila, samo morate da ispunite neke kriterijume. Kriterijumi mogu da budu razni. Znači supersila je na primer Japan, u nauci, ali u vojsci nije. Supersila u kulturi, ono što se zove meka moć je Amerika. Supersila bi moga da bude Francuska ima svoju kuturu, svoje filmove, svoje serije, tamo se ne gleda ništa američko samo svoje. Može da proizvede sve od nukelarne podmornice do tenka, aviona koji može da nosi nuklearnu bombu znači Rafal je stvarno dobar avion, odličan, a to što Francuska ima vođstvo kakvo ima to je druga pesmica.

Da li je Engleska supersila? Nije. Engleska tone. Da li je Rusija supersila? Jeste. Kina nije supersila. Ona je regionalna sila. Ona nema interese van Azije. Mislim nema interese u Južnoj Americi sem biznisa i Afrike, sem biznisa. Ona natura svoj sistem "hoćeš -nećeš". Ja mislim da su kinesko -srpski odnosi odlični. Koliko me svaki put neko iz Rusije pita o politici, ja kažem: "A ha imate kineske amabasadore koji su prva liga lepo vasiptani, znaju srpski, pa je svašta urađeno na srpsko-kineskoj saradnji. Čen Bo je diplomata prve vrste, bila je predsednik društva u Jugoslovensko-kineskog prijateljstva. Ima nečeg na šta treba da budemo zahvalni Slobodanu Miloševiću to je na otvaranju prema Kini. Kad se niko nije otvarao prema Kini, otvarala se Srbija. jeste li čuli neki problem prema Kini u firmama, radnici ovi. Vijetnamac će da uvek ima problema sa Kinezom ili obrnuto, ali mi nemamo sa Kinezima, nikakvih, a sa zapadnim diplomatama imamo.

Supersila je neko za vreme Hladnog rata se merilo time da li može da ide u kosmos. To možemo da uzmemo kao merilo da li je neka zemlja supersila, pa danas NE, jer to nije eksluzivnost za samo dve zemlje. Domet balističkih raketa. Može to da bude odlika supersile-NE. Zato što Indija i Kina imaju razvijen arsenal i nemaju prentenzije prema Evropi.

Zašto je Rusija supersila: Pa zato jer:

a) ima kulturu najvišeg nivoa, ne pričam o savremenoj kulturi, pričam o filozofiji, književnosti. Ruska književnost je nekih 15 godina ispred zapadne književnosti, međutim ruska filozofija je jedinstvena i neponovljiva i primer ruskog intelekta. Proizvod ruskog intelekta.

b) Rusi nisu dali Hitlera, Nemci jesu i baš mu se lepo divieli.

v) Rusi nisu ništa radili protiv drugih naroda, radili su samo protiv sebe. I tu su najbolji na svetu. Da sami sebe unište.

Da li je Kina potrebna Rusiji u ovom sukobu?

Nije. U ovom sukobu im je potreban Iran zbog dronova kamikaza. Najviše oružja Rusija dobija od Irana. Iran je pravi saveznik Rusije u ovom sukobu. Kina ne znam čime bi mogla vojno da pomogne Rusiji? Odgovor je ničiji. Rusija može da bude samodovoljna ako hoće i da nisu lenji koliko su lenji.

Međutim, zapto je pogrešno da je kina glavni partner Rusije. Rusija pretežno ima interese u Evropi, a Kina preteženo u Aziji. Oni nemaju konfliktne interese nigde. Oni imaju dogovor kad Rusija nešto gura u UN podržava Kina, kad Kina nešto gura u UN podržava Rusija. i to je partnerski odnos s tim što status supersile ne može da izgubi dok ima oružje kakvo ima, dok ima obaveštajne službe kakve ima.

Pozadina susreta Sija i Putina u Moskvi

Isto vredi i za sastanak između predsednika Sija i Putina u Moskvi je bio potreban Kini, jer da je bio potreban Putinu, on bi došao u Peking. Znači to je osnovno diplomatsko pravilo da prilikom nekog diplomatskog susreta gostujuća strana ima veći interes od strane domaćina.

Kakav je inters imala Kina? Čist ekonomski, gas, nafta trgovina da može da se plaća u juanima. Nije se ništa desilo što bi umanjilo silnost Rusije.

Da je kineski predsednik rekao ja javno molim Putina da okonča rat u Ukrajini, a Putin odgovorio: "Ja se slažem predsedniče Si, ja završavam rat". E onda bi tu bio stvarno problem i onda bi Rusija prestala da bude supersila nego prestala da bude i regionalna sila, a Kina bi postala supersila jer je za razliku od Zapada na nešto naterala Rusiju, a pošto Kina nije ni našta naterala Rusiju, onda je iluzorno pričati da je izgubila. Ali mnogo je lakše pričati da o tome kako Rusija više nije supersila nego da se priča o otome kako su invalidi u Hrvatskoj izgubili svoja prava. Mnogo je lakše pričati o nečem što te ne dotiče, nego o sovm realnom problemu.

Jenda mala digresija.

Izrael je supersila, jer može da se osloni na bilo koju jeverejsku zajednicu u svetu u zaštiti ili promociji svojih interesa.

Što se tiče susreta ja ne mogu da sprekulišem šta su pričali Putin i predsednik Si, kao što ne mogu da spekulišem šta su u Ženevi pred rat pričali Bajden i Putin, jer da vršim neke šepkulacije to poprilično nije u mom duhu i pričam i iznosim svoje mišljenje onda kad sam siguran da mogu da ga dobro obrazložim.

Kurir.rs/Boško Jovanović