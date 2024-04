ŠOK - ŠPANIJU IZBACUJU SA EVROPSKOG PRVENSTVA? Isplivale brojne AFERE: FIFA I UEFA traže odgovore, a rok ističe u petak!

Španski fudbal potresaju žestoke afere pred početak Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Poslovanje Fudbalskog saveza Španije nalazi se pod lupom FIFA i UEFA, koje su oštro osudile mešanje politike u sport.

FS Španije je pod prismotrom zbog korupcije, ali i smene bivšeg predsednika Luisa Rubijalesa, koji je na svečanoj ceremoniji na Mundijalu poljubio fudbalerku reprezentacije Španije u usta. Nakon skandala španska vlada je osnovala odbor koji je zadužen da nadgleda rad Fudbalskog saveza Španije.

Pritisak FIFA i UEFA

Krovne organizacije svetskog i evropskog fudbala zatražile su objašnjenje po kom pravnom osnovu je imenovan ovaj odbor, kakav je sastav tela, koja ovlašćenja on ima i u kakvom je odnosu sa izvršnim organima FS Španije.Iz Niona i Ciriha upozoravaju da ova poslednja pretpostavka može da implicira "smrtonosne" posledice po španski fudbal, piše "As" FIFA i UEFA očekuju odgovore do petka.

Ukoliko oni ne budu zadovoljavajući, posledice bi mogle biti kobne po španski fudbal. Reprezentacija Španije bi mogla biti izbačena sa predstojećeg EURA, a španski klubovi iz UEFA takmičenja. Isto tako, Španija bi mogla da ispadne iz trke za dobijanje organizacije Mundijala 2030. godine, prenose španski mediji.

Kurir sport/J.M./Index

