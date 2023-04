CEREMONIJA KOJA SE PRIPREMA U VELIKOJ BRITANIJI NIJE VIĐENA DECENIJAMA! Đorđević: To je najviši politički i religijski događaj

Britanska kraljevska porodica već dugi niz nedelja je u središtu pažnje ne samo britanskih medija, nego i celog sveta, nakon objavljivanja "eksplozivnih" memoara princa Harija pod nazivom "Rezerva".

Mnogi su detalje o razmiricama između Vilijama i Harija, kao i kritike na račun roditeljskog pristupa kralja Čarlsa u knjizi protumačili kao "iznošenje prljavog veša" jedne od najuticajnijih kraljevskih porodica na svetu, koje ima sve više dodirnih tačaka sa rijalitijima.

Kako to da sve što su princ Hari i Megan Markl radili poslednjih meseci, odnosno otkako su napustili britansku kraljevsku porodicu, nije donelo željeni rezultat?

Kako je "nezgodna vojvotkinja" od miljenice postala omražena u britanskim tabloidima i da li je tačno da je popularnost princa Harija i Megan Markl pala na najniži novo i u Americi i šta je do sada poznato o planovima za krunisanje kralja Čarlsa Trećeg 6. maja?

Jedan od najboljih poznavalaca prilika u britanskoj kraljevskoj porodici konsultant Aleksandar Đorđević je i gost u jutarnjem programu, koji je razjasnio i odgovorio na ova pitanja.

Pre svega, kako naziva ove prilike Đorđević, to pozorište u kući, nije u stilu kraljevske porodice.

- Intimni doživljaj Harija samog sebe, stavilo ga je u poziciju nekog otpadnika kraljevske porodice. To je meni prilično nesrećan slučaj i razvoj situacije. Cela ta fama da li će oni biti prisutni na samoj ceremoniji, ili ne... Deca neće prisustvovati sigurno, a sama ceremonija krunisanja je politički i religijski događaj u Britaniji. To je državno okupljanje i fninansira ga vlada. Svakako, to će biti jedan prvorazredni događaj za celo društvo i samu Veliku Britaniju - kazao je Đorđević i nastavio:

- Kralj Čarls Treći koji će nositi krunu Edvarda i ceo taj događaj ima izuzetnu religijsku dimenziju. Tim ljudi koji su u celom tom procesu, od komiteta, koji je odabran od strane lordova koji učestvuju u samom kreiranju programa, do kanterberijskog nadbiskupa, koji je vrhovno svešteno lice, a kralj je izaslanik samog Boga. Miropomazanje monarha sa svetim uljem, ilustruje religijski i mistični značaj ovog događaja i to je simbol nečeg dobrog u njihovom društvu. Nijednog trenutka se nije devalvirao značaj same porodice u društvu. Sistem je napravljen tako da se poštuje simbol kraljevske porodice. Niko od građana nije zaboravio značaj kraljice Elizabete - kazao je Đorđević i dodao:

- Ovo je prelazak Britanske monarhije u jedno novo doba, utegnuto, kako oni to kažu. Ono što je sigurno ovakva ceremonija nije viđena veliki broj decenija - dodao je.

