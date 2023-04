Saudijska Arabija i Iran su vodeće zemlje na Bliskom istoku, a njihova istorija je bogata. One su se pomirile pod naporima kineske strane, pružajući važan model zemljama regiona za rešavanje konflikata kroz dijalog i konsultacije. U protekli mesec dana bilo je više razgovora među bliskoistočnim zemljama, a trend ublažavanja odnosa značajno se povećao.

Sada je važan i jemenski mirovni proces. Ukoliko se može doći do značajnog napretka, to će postati još jedan uspešan primer bliskoistočnih zemalja koje same rešavaju svoje unutrašnje razlike putem dijaloga i konsultacija. Prošlog meseca, Saudijska Arabija i Sirija dogovorile su se da ponovo otvore svoje ambasade. Ublažavanje odnosa između Saudijske Arabije i Sirije takođe znači da bi Sirija mogla da se vrati arapskoj porodici.

Takođe je došlo do zagrevanja odnosa između Turske i Egipta. Ministri inostranih poslova Turske i Egipta sastali su se krajem marta u Kairu, što je prvi put da je Turska poslala zvaničnika na ministarskom nivou u Egipat posle više od deset godina. Dve strane su objavile da će bilateralni odnosi biti vraćeni na ambasadorski nivo u dogledno vreme.

Mnogi analitičari veruju da je dolazak "plime pomirenja" na Bliski istok rezultat kombinacije unutrašnjih i spoljnih faktora. S jedne strane, narod Bliskog istoka već duže vreme pati od rata i dugo je čeznuo za mirom. S druge strane, poslednjih godina SAD su ubrzale svoje "povlačenje" sa Bliskog istoka i nastavile da ulažu svoju pažnju i resurse u Azijsko-pacifički region.

Mnoge bliskoistočne zemlje veruju da je Vašington odustao od svojih tradicionalnih bezbednosnih obaveza prema svojim saveznicima i da mu se ne može verovati. Njihova svest o traženju strateške autonomije značajno se povećala. U tom procesu, fer stav Kine da ne traži sebične interese i ne upušta se u male krugove dobio je poverenje bliskoistočnih zemalja. Kinesku inicijativu za globalnu bezbednost pozdravile su zemlje Bliskog istoka i međunarodna zajednica. U konačnoj analizi, Kina je u skladu sa opštim trendom traženja mira i razvoja na Bliskom istoku. Očigledno je da je Kina precizno shvatila opšti trend mirnog razvoja na Bliskom istoku, pa čak i u svetu.

Postoji razlog da verujemo u to: Obnova bilateralnih odnosa između Saudijske Arabije i Irana predstavlja veliki korak čovečanstva ka pomirenju preko sukoba i ostvarenju mira.

Kineska medijska grupa