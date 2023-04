"AMERIKANCI SE PLAŠE LIBANSKOG SCENARIJA!" Mlakar o curenju tajnih dokumenata Pentagona: Ključno im je da se ZELENSKI NE POKOLEBA

Visoko poverljivi dokumenti Pentagona koji su procurili na internet poslednjih nedelja otkrili su kako SAD podjednako špijuniraju i saveznike i neprijatelje, duboko uznemirujući američke zvaničnike koji se plaše da bi otkrića mogla da ugroze osetljive izvore i ugroze važne spoljne odnose.

Jedan deo dokumenata tiče se sukoba Rusije i Ukrajine.

Poverljivi dokumenti otkrivaju stepen do kojeg su SAD prodrle u rusko Ministarstvo odbrane i rusku plaćeničku organizaciju Vagner, uglavnom putem presretnutih komunikacija i izvora, koji bi sada mogli biti u opasnosti.

Ima i onih koji otkrivaju ključne slabosti u ukrajinskom naoružanju, protivvazdušnoj odbrani, veličini i spremnosti bataljona u kritičnoj tački rata, dok se ukrajinske snage spremaju da pokrenu kontraofanzivu protiv Rusa – i baš kada su SAD i Ukrajina počele da razvijaju odnos međusobnog poverenja u odnosu na deljenje obaveštajnih podataka. Po dokumentima, prisluškivan je i Zelenski.

Andrej Mlakar, urednik rubrike Planeta na portalu Kurir.rs, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao ovih procurelih dokumenata za čiju sadržinu smatra da nisu velika novina.

- U obaveštajnom svetu nema pravila da smo mi saveznici pa mi vas nećemo špijunirati. Svako svakoga špijunira i svako svakoga pokriva jer nikada ne znate kada će vam to zatrebati. Amerikanci iako su saveznici nemaju neko poverenje, na kraju krajeva ni Rusi nemaju poverenja. Ovo je 21. vek, ovde je informacija ključ. Ko ima prve pouzdane informacije taj ostvaruje prednost - istakao je Mlakar.

Voditelja Miloša Anđelkovića interesovalo je čega se onda Amerikanci plaše ili šta naslućuju, ako prisluškuju čoveka sa kojim sarađuju.

- Ne plaše se oni ničega, samo ih interesuju njegova razmišljanja i da li će se u jednom trenutku on pokolebati. Sećate se onih poruka da još nije vreme za pregovore. To su sve oni signali koji se puštaju u medije. U onom trenutku ako vi saznate da je on imao neku realnu procenu "pa čekaj malo, možda smo mi mogli napraviti neki dogovor", e to je ono čega se Amerikanci plaše. Pa Amerikanci su imali najodanijeg saveznika pa su prisluškivali Angelu Merkel, imali smo niz meta osim Rusa - rekao je Mlakar i dodao:

- Amerikanci imaju to zlatno pravilo još od vremena Drugog svetskog rata "vi ne možete u potpunosti biti sigurni ni u vaše najbliže saveznike". Morate držati pod kontrolom sve jer postoji mogućnost da ako izgubite praćenje saveznika, da se oni okrenu na drugu stranu. Onda će te dobiti onaj libanski scenario gde jedan dan držite jednu ulicu sa jednom milicijom, a onda popodne se posvađate sa njima. Pa onda pucate na njih, a oni na koje ste pucali postaju vam saveznici. Nema mira, mi smo imali taj princip i na prostoru bivše Jugoslavije odnosno međusobno prisluškivanje. Pa mi smo imali otvoreno da je hrvatska vojna obaveštajna služba prisluškivala državni vojni vrh.

