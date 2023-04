"SAKRILI SU PRAVE INFORMACIJE U MORU DEZINFORMACIJA!" Eksperti o curenju dokumenata iz Pentagona: IMALI SU SAMO JEDAN CILJ

Stih dana

Aj­de, ha­lji­nu sad spu­sti ma­lo niže Lju­bi me po vra­tu da se te­že diše Što me imaš ma­nje - to me vo­liš više Pla­če ne­bo, be­bo, to su ra­j­ske kiše

Aj­de, ha­lji­nu sad spu­sti ma­lo niže Lju­bi me po vra­tu da se te­že diše Što me imaš ma­nje - to me vo­liš više Pla­če ne­bo, be­bo, to su ra­j­ske kiše