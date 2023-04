TRAGIČAN KRAJ VELIKE LJUBAVI: Otkrio je da je njegova Pepeljuga prostitutka, UBIO JE a telo čuvao u koferu OSUĐEN NA 15 GODINA

Mnogi prijatelji su rusku manekenku Gretu Vedler (rođena kao Pavlenko) pamtili kao neku vrstu moderne Pepeljuge. Bila je poznata i po tome što je kritikovala predsednika Rusije Vladimira Putina. a njena tragična sudbina je tek nedavno rasvetljena u celosti. Ispostavilo se ipak, da nije reč o političkom ubistvu ili klasičnom zločinu, već pre o nesrećnoj sudbini dvoje mladih i nesrećnoj ljubavi koja se završila na najgori mogući način.

Mnogi njeni prijatelji i poznanici su mislili da je u februaru 202. Greta otišla na Bali, o čemu su svedočile poruke na njenim profilima na društvenim mrežama. Ali, onda su poruke prestale. U martu 2022. je postalo jasno da je Greta mrtva više od godinu dana. Njeno telo je pronađeno spakovano u koferu u selu blizu Lipecka, 400 kilometara od Moskve, dok je za njeno ubistvo osuđen njen dugogodišnji momak, 23-godišnju Dmitrij Korovin.

Priča o "Pepeljugi"

Greta je poticala iz disfunkcionalne porodice - majka ju je dala baki da je odgaja, i nikad je nije zanimala sudbina njene ćerke, dok oca nikada nije upoznala. Sa 16 godina Greta je otišla u Moskvu, u pokušaju da tamo ostvari svoje snove, a ispostavilo se da je uspela da uđe u više krugove i zaradi dosta novca.

Kada je osumnjičeni za ubistvo Dmitrij Korovin priveden, Gretini poznanici su izjavljivali da su i mislili da je on ubio Gretu. Po njima, Korovin je njen dečko iz školskih dana, patološki gubitnik koji je uvek molio uspešnu devojku za novac, za svakakve nepostojeće poslove. Na kraju joj je dugovao milion rubalja, zbog čega ju je ubio, da ne bi vratio novac.

Istina o ovom ubistvu je ipak mnogo složenija.

"Nema potvrde informaciju o ovom dugu. Prema rečima samog Korovina, do svađe, tokom koje je devojka ubijena, je došlo je iz sasvim drugog razloga", rekao je Faruh Sohibov, viši istražitelj koji radi na slučaju.

Sredinom 2010-ih godina Greta i Dima su išli u istu školu u Lipecku, i zaista bili zaljubljeni. Dima zatim odlazi u grad Vladimir gde je upisao pravni fakultet, a planirao je da se kasnije zaposli u policiji. Ali, ubrzo se ohladio od želje za učenjem, vraća se u Lipeck, a odatle on i Greta zajedno odlaze u Moskvu, gde žive zajedno u iznajmljenom stanu.

Na društvenim mrežama kritikovala Putina Greta je bila uticajna na društvenim mreažama, a u januaru prošle godine je na mrežama kačila dosta sadržaja o Putinu. - Uzimajući u obzir to da je Putin ponižavan kao dete, jer nije mogao da se brani zbog svoje fizičke veličine, nije ni čudno što je napustio prava i pristupio KGB-u - napisala je u jednom od svojih postova. Ona je rekla da su ljudi poput Putina preplašeni od detinjstva. - Plaše se buke i mraka, stranaca, pa se osobine kao što su oprez, uzdržanost i nedostatak komunikacije razvijaju rano. Pretpostavljam da se kod primećuje vidi jasna psihopatija ili sociopatija - pisala je Greta par meseci pre nego što je ubijena. Na mrežama je pisala kako je "za psihopate važno da stalno doživljavaju osećaj ispunjenosti i oštrine života". - Zato vole rizik, intenzivna iskustva, intenzivnu komunikaciju, intenzivnu aktivnost – intenzivan i dinamičan život. Možda on zaista želi da unapredi integritet Rusije i iskreno želi dobro Rusima. Ali može li on zaista nešto da uradi? - pisala je Greta.

„Prema Korovinovim rečima, kako bi obezbedio visok životni standard svojoj voljenoj devojci, on počinje da uzima kredite“, nastavlja istražitelj. "On je to navodno radio jer je Greta imala zaista veoma tešku sudbinu, a on je želeo da se brine o njoj“

Devojci je davao novac za plastičnu hirurgiju, plaćao joj studije na univerzitetu i nekoliko putovanja u inostranstvo. Pokušavao je da otplati rate na kredite trogvinom polovnim automobilma.

Ali jednog dana Gretina tajna je izlašla na videlo. Korovin je jednom prilikom uzeo njen mobilni telefon, koji je ostavila bez nadzora. Kada je pročitao njen prepisku u instant mesindžerima, shvatio je da se njegova voljena bavi poslovnom pratnjom. Tada izbija svađa, a Greta mu priznaje da to radi od svoje 16. godine i obećava da će prestati. Ali posle nekog vremena, Korovin ponovo hakuje telefon devojke i shvata da se sve to nastavilo - ona ​​spava sa njim, kao sa svojim dečkom, a zatim tajno odlazi kod drugih muškaraca!

Od tada je njihov odnos konačno urušen, iako se s vremena na vreme i dalje sastaju kao ljubavnici.

Ubistvo posle mnogo alkohola i svađe

Tako je bilo i kobne večeri u februaru 2021. godine. Kupili su skupi alkohol, iznajmili hotel u centru Moskve i smestili se u sobu.

"Korovin je rekao da su dosta pili. U jednom trenutku su ponovo počeli da se svađaju. Korovin je devojci rekao da je "prostitucija otrov", a ona je njega i njegove roditelje nazvala lopovima, rekao je istražitelj Sohibov.

Tokom ispitivanja, Dmitrij je rekao da ga je Greta, koja je navodno bila pripita, udarila flašom u lice, a on je krenuo na nju pesnicama. Naneo joj je nekoliko udaraca u glavu. Izgubila je svest, a Korovin je tada zgrabio jastuk i ugušio je.

„Bio sam veoma pijan. Jedva se sećam ovog trenutka. Probudio sam se nekoliko sati kasnije i shvatio da je već beskorisno zvati hitnu pomoć. Greta je mrtva...", rekao je istražiteljima.

Sledećih dana je pio po ceo dan. Devojčino telo je bilo sakriveno ispod kreveta. Stavio je znak "ne uznemiravaj" na vrata sobe ,i mahnito pokušavao da smisl šta dalje. Tražio je u pretraživaču način da se oslobodi jakog mirisa, posle toga otišao u prodavnicu i kupio veliki kofer.

Gretino telo (bila je niska) je presavio u fetalnom položaju i zapakovao u kofer, natrpavši i mnogo paketa aktivnog uglja i limunske kiseline. Zatvorivši kofer, omotao ga je ojačanom trakom u više slojeva i sa njom u prtljažniku kola se vratio iz Moskve u Lipeck.

foto: Printscreen Telegram

Tokom ispitivanja Korovin je mnogo puta ponovio da je zaista voleo Gretu. To ga, međutim, nije sprečilo da nakon ubistva iskoristi njen telefon, provali u njene bankovne račune (sa njih je ukrao 1,5 miliona rubalja!) i uzme kredit od 700 hiljada rubalja na njeno ime.

Kaže da je čekao da ga zgrabe, pronađu. Nije spavao dobro cele godine, i odlučio je da pokušati da zatvori kredite radeći kao taksista.

Pitanje koje mnoge muči je zašto niko dugo nije tražio Gretu Vedler? Uostalom, Korovin je, iako je bio jedan od najočiglednijih osumnjičenih, priveden tek godinu dana kasnije. A odgovor je banalan.

"Majka, kao jedina rodbina, nije ni prijavila nestanak ćerke - skoro da nisu komunicirali i sudbina devojke je uopšte nije zanimala", rekao je istražitelj.

Prijavu policiji je podneo zapravo nepoznat čovek - jedan od „klijenta“ koji je pokazao saosećanje, nekoliko meseci kasnije.

Telo držao u koferu u garaži

Još jedna neobičnost slučaja je da se ubica nije otarasio tela devojke, iako je ono bio dokaz koji bi mogli da dovede do njega. Celu godinu je krio kofer u svojoj garaži na periferiji Lipecka.

"Dmitrij Korovin je objasnio svoje postupke činjenicom da je voleo devojku i da nije mogao mogao da odluči kako i gde da je sahrani i da nije mogao da je „baci kao nekog psa“, kaže istražitelj.

U nekom trenutku, Korovin je imao plan. Mislio je da Greti da „poklon” za rođendan. Počeo je da putuje po periferiji Lipecka, tražeći na „lepo polje“ gde bi se mogao sahraniti leš. Da bi to uradio, premestio je kofer sa telom iz garaže u kuću svojih roditelja - bacio ga je na zadnje sedište očevog pokvarenog automobila. Tamo su ga pronašli zaposleni u Istražnom komitetu. 13. marta 2022. baš na njen rođendan.

"Korovin je odmah priznao krivicu, sve ispričao i pokazao", napominje Farruh Sohibov. "Stekao se utisak da je posle pritvora čak doživeo izvesno olakšanje".

Dmitriju Korovinu suđeno je za ubistvo, prevaru (tuđi krediti), krađu (krađa novca sa bankovnih kartica). Sud u Moskvi osudio je 13. aprila 24-godišnjeg momka na 15 godina zatvora u strogom režimu.

(Kurir.rs/Komsomolska pravda)