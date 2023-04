RUSIJA ĆE NAKON RATA PROFITIRATI?! Stručnjaci tvrde: Kina nije jedina, jedan potez Evrope bi načinio Moskvu EKONOMSKIM POBEDNIKOM

Nedavni susret između ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog ministra odbrane Li Šangfua u Kremlju, kao i nedavna izjava kineskog ministra spoljnih poslova, izazvali su brojna pitanja i spekulacije o odnosu Kine prema Rusiji i njenom učešću u sukobu u Ukrajini.

Dok je kineski ministar odbrane naglasio kontinuitet saradnje i snažno partnerstvo između Kine i Rusije, kineski ministar spoljnih poslova tvrdi da je Kina neutralna u ovom sukobu i ne prodaje oružje ni jednoj zaraćenoj strani.

Međutim, nedavna tvrdnja ukrajinskih zvaničnika da pronalaze kineske komponente u ruskom oružju koje se koristi u Ukrajini izaziva dodatnu zabrinutost u vezi sa kineskom ulogom u ovom sukobu.

Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost, i Andrija Ivanović, šef integrisanog deska Kurira i urednik rubrike Planeta, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli istinskog odnosa Rusije i Kine.

- Niko nije očekivao da Kina zaustavi saradnju sa Rusijom, ali Kina uvek igra balansirano. Predstavljaju se kao neutralna sila u ovom sukobu, ali im je retorika suštinski antizapadna odnosno uvek insistiraju na greškama Zapada kada je u pitanju sukob u Ukrajini. Iako se pozivaju na zaštitu suvereniteta obe zemlje. Tako da Kina nastavlja da pruža podršku Rusiji, jer njoj odgovara da se ovaj rat nastavi prema procenama svetskih stručnjaka. Da Rusija slabi i da Zapad slabi, Kina je najveći dobitnik u tom slučaju - rekao je Ivanović.

foto: Kurir televizija

- Kina ne treba da izvozi oružje Ruskoj Federaciji, ali ako izvozi neke komponente koje su tehnološki potrebne za stvaranje naoružanja to je u nekom slučaju i vrsta vojne pomoći. Nadovezao, bih se samo na prethodnu izjavu da nije samo Kina pobednik, već i Ruska Federacija u jednom momentu. Zašto? Zato što se ona ovim sukobom maksimalno energetski opredelila za jugoistok i jug Azije i sve infrastrukturne projekte koje je imala do sada ona je počela maksimalno to da realizuje. Tako da kada dođe do kraja ovog sukoba i ako otvori tržište ka Evropi, ako do toga dođe a trebalo bi, onda će ona imati dvostruke energetske potencijale - istakao je Obrknežev.

