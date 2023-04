"DRAGI, STIŽE NAM MOJA MAJKA ZA USKRS": Moskovljanin kad je čuo ženine reči otišao iz kuće i SMESTA se utopio u jezeru!

Moskovljanin čije ime i prezime i inicijali se ne spominju otišao je od obližnjeg jezera i bacio se u njega posle reči supruge, da njena majka dolazi u posetu da bi sa njima proslavila Uskrs.

Posle ovih vesti i svađe, on je u četvrtak uveče zalupio vrata i otišao. Pošto se nije javljao na telefon supruga je prijavila nestanak, a policija je nedaleko od kuće na obali jezera pronašla jaknu, piše portal MK.

Ronioci su u petak sa dna jezera prirodnog rezervata Caricino izvukli telo četrdesttrogodišnjeg muškarca.

Kako je portal "MK" saznao, žena je u petak ujutro otišla u policiju gde je ispričala sve o svaši da je njen suprug otišao iz kuće i da ga je celu noć zvala na telefon i da se on nije javljao. Ona se unervozila jer je od njegovog poslednjeg odlaska prošlo više od osam sati i da on to nikad ranije nije uradio.

Ona je potvrdila, da su imali svađe u braku, ali da je on odlazio od kuće i sedeo na klupi cele noći, ali da se uvek javaljao na telefon kada ga je pozvala. Međutim, ona priča da je ovaj put bilo drugačije

Muškarac je kako piše portal MK izgubio živce kada mu je supruga rekla da čeka majku u posetu – koja treba da dođe za Uskrs.

Moskovljanin je bio toliko neuravnotežen zbog ove vesti da se posvađao sa svojom voljenom i upozorio je da će otići do jezera i zalupio vratima. Do jutra supruga nije dobijala nikakve vesti od njega. Zatim je pozvala policiju i rekla da nestalu osobu treba potražiti na Borisovskim barama - oni su prilično blizu kuće, a slobodno vreme voli da provodi pored vode.

Međutim, nije bilo tragova nestalom.

Policajci su počeli zatima da češljaju druge bare, a do sredine dana pronašli su jaknu na obali jednog od jezera Caricino. Tada su ronioci krenuli u potragu i izvukli su telo čoveka iz vode.

