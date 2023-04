ŠTA AKO UMRU ZELENSKI ILI PUTIN? Četiri američka ekstremna scenarija

Sud u Bostonu odlučio je da Džek Daglas Tešira (21), osumnjičen za odavanje vojnih tajni, ostane u pritvoru! Tešira je radio kao IT stručnjak i bio vazduhoplovac prve klase u vazduhoplovnoj bazi Nacionalne garde u Otisu, u Masačusetsu.

Proširuje se optužnica

Njegova jedinica, 102. obaveštajno krilo Nacionalne garde Masačusetsa, odgovorna je za pružanje obaveštajne podrške brojnim vojnim strukturama. Veruje se da je Tešira od kraja godine objavio više od 100 poverljivih vojnih dokumenata i protiv njega je do sada podignuta optužnica koja sadrži tri tačke i ako bude osuđen, preti mu 15 godina robije.

Međutim, stručnjaci očekuju da protiv njega budu podignute nove optužnice, imajući u vidu da istražitelji ispituju sva dokumenta koja je on objavio i utvrđuju kako su ta dokumenta bila klasifikovana. - Ovo nema samo veze sa odnošenjem dokumenata kući. I to je nelegalno. Ovo ima veze s nezakonitim zadržavanjem i objavljivanjem dokumenata.

Svi znaju da su dokumenta na kraju objavljena - rekao je u petak Merik Garland, ministar pravde SAD. Osumnjičenog Teširu federalni agenti su uhapsili u četvrtak u njegovom domu u Masačusetsu. Tokom sudskog pretresa sudija je naložio da on ostane u pritvoru najmanje do ročišta ove nedelje. Nadin Pelegrini, glavna savezna tužiteljka za nacionalnu bezbednost u Bostonu, tražila je da Tešira ostane u pritvoru najmanje do novog saslušanja, koje će biti u sredu.

On je poverljiva dokumenta počeo da objavljuje u zatvorenoj grupi na društvenoj mreži Diskord. Tek kada je počeo da objavljuje fotografije tih dokumenata, privukao je veću pažnju na ovoj društvenoj mreži i ubrzo su fotografije tih dokumenata počele da se pojavljuju u medijima.

Vest o poverljivim dokumentima prvi je objavio Njujork tajms. Veruje se da je to najozbiljniji sigurnosni propust otkako je više od 700.000 dokumenata, video-snimaka i diplomatskih depeša objavljeno 2010. na Vikiliksu.

Najgore opcije

Agencija AP i Njujork tajms objavili su nove dokumente u kojima se otkrivaju američki scenariji za četiri "najgore opcije" u vezi s ratom u Ukrajini. Dokumenti uključuju analizu onoga što bi moglo da se dogodi u slučaju smrti ruskog predsednika Vladimira Putina ili ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

foto: Shutterstock

Dokumenti nose oznaku "tajno", što je niži stepen zaštite od "strogo poverljivo". Više američkih zvaničnika je poslednjih dana izjavljivalo da su dokumenti koji su procurili u javnost "zastareli" i da u mnogim slučajevima ne predstavljaju trenutne procene obaveštajnih agencija. U nastavku teksta pogledajte četiri ekstremna scenarija za rat u Ukrajini:

Scenario broj 1

Ukrajina napada Kremlj

Jedan od četiri hipotetička scenarija opisuje šta bi se moglo dogoditi ako Ukrajina napadne Kremlj. Identifikovan je širok raspon mogućih implikacija. Moglo bi doći do eskalacije sukoba, pri čemu bi Putin odgovorio na bes javnosti pokretanjem vojne mobilizacije velikih razmera i razmatranjem upotrebe taktičkog nuklearnog oružja, stoji u dokumentima.

Nasuprot tome, strahovi stanovništva mogli bi navesti ruskog vođu da pokuša da započne pregovore o okončanju rata. Administraciju Džozefa Bajdena, predsednika SAD, posebno bi zabrinuo mogući ukrajinski napad na Moskvu jer bi mogao da izazove dramatičnu eskalaciju, stoji u dokumentima. Rizik od takvog napada iz Ukrajine jedan je od razloga zašto su Sjedinjene Države odbijale da Kijevu dostave projektile većeg dometa, piše Njujork tajms.

Scenario broj 2

Putin otpušta glavne savetnike

Ako bi ruski predsednik Vladimir Putin otpustio svoje glavne vojne savetnike, to bi dovelo do eskalacije, a u dokumentima se nagađa da bi u tom slučaju ruski lider mogao odobriti upotrebu taktičkog nuklearnog oružja. "Do toga bi moglo doći samo u dve situacije - ako oligarsi dovedu u pitanje Putinov proces donošenja odluka i ako ne uspeju da reše problem nedostatka municije. To je scenario koji u ovom trenutku izgleda malo verovatan", stoji u dokumentima.

Scenario broj 3

Volodimir Zelenski umire

Treći scenario odnosi se na slučaj smrti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

foto: Printscreen YT

Ako bi lider Ukrajine preminuo, najgori scenario je da bi evropski čelnici mogli da ograniče isporuke oružja, stoji u dokumentima. Međutim, dokument pokazuje kako bi "viši ukrajinski zvaničnik" takođe "mogao da zadrži domaću i međunarodnu podršku". Dakle, postojao bi naslednik, primećuje Njujork tajms. Zapadni mediji su ranije spekulisali da bi glavni komandant ukrajinskih snaga Valerij Žaluzni mogao da pretenduje na mesto predsednika jer ima veliku podršku u narodu.

Scenario broj 4

Vladimir Putin umire

U dokumentima se spominje i scenario u slučaju smrti Vladimira Putina, ali Njujork tajms nije objavio podrobnije detalje o toj opciji. Dokument opisuje različite moguće događaje, bez procene koji bi mogao biti najverovatniji. Mnogo zavisi i od načina na koji bi on preminuo. U slučaju ubistva, američka vojna obaveštajna služba strahuje da bi to dovelo do eskalacije i potpune vojne mobilizacije, kao i da bi Rusija upotrebila taktičko nuklearno oružje u Ukrajini.

