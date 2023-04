ISTRAGA PROTIV BRITANSKOG PREMIJERA ZBOG NAVODNOG SUKOBA INTERESA: Sunak nije prijavio udeo svoje supruge u kompaniji

Poverenik za standarde britanskog parlamenta Danijel Grinberg, pokrenuo je istragu protiv britanskog premijera Rišija Sunaka zbog potencijalnog sukoba interesa. Reč je o kompaniji za brigu o deci čiji je akcionar premijerova supruga.

Sunakova supruga Akšata Murti navedena je kao akcionar kompanije za brigu o deci, pa bi mogla da ima koristi od šeme predložene u martovskom državnom budžetu za podsticanje ljudi da čuvaju decu.

Kada je govorio pred parlamentarnim odborom za interese krajem marta o tom projektu britanske vlade, Sunak nije rekao da bi u projekat mogla biti umešana i njegova supruga. Sunak je na pitanje laburističke poslanice Ketrin Mekinel da li postoji veza između interesa njegove supruge (samim tim i njegovih interesa) i predloženog budžeta za brigu o deci odgovorio da je sve interese prijavio „na uobičajen način”.

Kasnije se, međutim, ispostavilo da su šefovi pomenute kompanije za brigu o deci prisustvovali prijemu u Dauning stritu nekoliko sati pošto se Sunak pojavio pred odborom, navodi Gardijan.

Upravo je laburistička poslanica Mekinli najverovatnije podnela povereniku prijavu protiv Sunaka.

Sunak, kako navode britanski mediji, nije prijavio udeo svoje supruge u kompaniji „Kori kids“ preko registra imovine javnih funkcionera, što svi javni funkcioneri moraju da urade bez odlaganja.

Iz Sunakove kancelarije saopšteno je da to nije bilo potrebno, jer je on to učinio preko registra u kom je upisan kao ministar. Međutim, podatak, navodi se, još nije objavljen ni u tom registru.

Jedan od glavnih zadataka poverenika je da ispita da li je ovakva Sunakova interpretacija ispravna. Poverenik je odgovoran za praćenje rada Kodeksa ponašanja i registara Donjeg doma, uključujući istragu svih navodnih kršenja zakona.

Na stranici poverenika na sajtu parlamenta nije bilo više detalja o ovom slučaju.

Kurir.rs/Nova