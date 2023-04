"AMERIKA JE ZNALA U MINUT KADA ĆE RUSIJA NAPASTI" Stručnjaci u žustroj raspravi: Džaba su Rusi bežali kod nas, sledi im OVO!

Američki Njujork tajms došao je do poverljivog obaveštajnog dokumenta među dokumentima koji su procurili iz Pentagona koji detaljno opisuju planove za nepredviđene situacije godinu nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Ubrzo nakon toga, glavni tužilac Merik Garland saopštio je da je Džek Tešeira glavni osumnjičeni u vezi sa "istragom o nedozvoljenom oduzimanju, zadržavanju i slanju poverljivih informacija o nacionalnoj odbrani", kao i da će danas biti izveden pred sud.

Tešeira je, kako je objavilo američko vazduhoplovstvo, vojni avijatičar u Nacionalnoj gardi Masačusetsa, koji se pridružio službi u septembru 2019. Njegov zadatak su sajber transportni sistemi odnosno da "ogromna, globalna komunikaciona mreža" usluga ispravno funkcioniše.

Bio je na čelu jedne onlajn grupe sa 20-30 mlađih muškaraca, gde su raspravljali o oružju i vojnoj opremi, i upravo tu je objavio poverljive dokumente.

Dobar deo do sada objavljenih dokumenata odnosi se na procenu američkih obaveštajnih službi o stanju na terenu u Ukrajini - zapravo, prvog dana "curenja", objavljene su samo informacije koje se Ukrajine i tiču.

Ko je Džek Tešeira, uhapšeni zbog curenja informacija iz Pentagona, šta piše u dokumentima i u kolikoj meri procurili podaci mogu da utiču na ukrajinski front, pričali su gosti "Usijanja" Dragan Šormaz predsednik Evroatlanskog saveta i Ljuban Karan bivši operativac KOS-a.

Karan je prvo otkrio na koji način je 21-godišnjak uspeo da napravi ovakvu pometnju, i dopre do najpoverljivijih dokumenata.

- Neko nastoji da ovo opiše kao najveću obaveštajnu aferu. Ovo ne može biti obaveštajna afera jer nedostaje motiv ovog mladića. Takođe, nedostaje obaveštajna služba za koju je radio. Kako može nešto da bude obaveštajna afera, a nema za koga je radio. Tu će i dokazivanje biti veliki problem. On je optužen za dve stavke, i za svaku se traži 20 godina. Iako se on sudi po zakonu o špijunaži, ko će dokazati da je on špijun ako se ne navede obaveštajna služba za koju je radio - započeo je Karan, pa nastavio:

- Biće tu još problema, a nejasnoća ima mnogo. Kako vreme prolazi, ovo sve više liči na informacionu operaciju američkih obaveštajnih službi. Sa ciljem da se pokaže svetu da su informacije o ukrajinskom ratu, vojsci, planovima, procurili u javnost i da suprotna strana zna njihove buduće planove. Prolećna ofanziva je najavljena bombasto, a ne može da se provede. Razolozi za to su objektivni, jednostavno ukrajinska vojska nije spremna za to. Sada se traži razlog i opravdanje pred Zapadnom javnošću, koja je dala sredstva, novac, naoružanje, zašto ne može da se uradi ta ofanziva.

Potom je Šormaz rekao da se ne slaže sa sagovornikom, te je krenuo svoje obrazloženje oko pomenute kontraofanzive Ukrajine, ali i celokupne situacije iz Pentagona:

- Kontraofanziva će biti kada Ukrajina to kaže. To je jasno i više puta rečeno. Nikada je niko nije nazivao prolećnom kontraofanzivom, već samo kontraofanzivom. Ona će se i dogoditi! Ako neko ne želi da se dogodi kontraofanziva to je Rusija, ali očigledno da ne mogu da je spreče, pa su promenili zakon u kojem elektronskim putem mogu dobiti poziv za mobilizaciju. Dakle, Rusi koji su pobegli od rata u Beograd, mogu dobiti poziv na i-mejl koji će se raučunati kao uručenje poziva. Čak, ukoliko se ne pojave, čine krivično delo.

foto: Profimedia

Šormaz je rekao da su SAD znale u minut kada će Rusija da napadne:

- Dokumenti dokazuju da su SAD znale u minut kada će Rusija napasti Ukrajinu. Kako, ako nemaju informaciju iz Kremlja? A niko im nije verovao, čak ni Ukrajina. Sećate se da je Makron razgovarao sa Putinom na onom kilometarskom stolu, pa ga je savetovao da ne treba rat, kako treba Evropa itd. A Putin ga gledao i znao tačno kada će mu vojska upasti u Ukrajinu.

