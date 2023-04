NAJTETOVIRANIJI ČOVEK NA SVETU: Pokriven je bodi artom vrednim 57.000 funti, a evo zašto je uklonio bradavice i pupak (FOTO/VIDEO)

Čovek za koga se smatra da je najviše tetovirani na svetu, detaljno je opisao svoj život "srećnog školskog učitelja". Silvain Helaine (37) pokriven je bodi artom vrednim 57.000 funti, a čak je otišao toliko daleko da su mu uklonjene bradavice i pupak kako bi napravio mesta za još tetovaža.

Učitelj osnovne škole, maneken iz Pariza čak ima istetovirane desni i očne jabučice.

Svoje tetoviranje započeo je pre 10 godina sa 27 godina. Preselivši se u London 2012. da predaje na koledžu Dulvič, Silven je nosio odela i kravate i pretrpeo je ličnu krizu, ne znajući šta da radi sa svojim životom.

foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia

Dok je bio u Brikstonu, primetio je da je njegov bankar u HSBC istetovirao vrat, a zatim je primetio da je čovek u Mekdonaldsu obavio oba rukava. Ovo je otvorilo Silvenove oči, nateravši ga da poželi da započne put tetoviranjem.

Tokom tri i po godine, Silven je prekrio celo telo, završivši svoj prvi sloj u Parizu. Sada završava svoj drugi sloj tetovaža, nameravajući da uradi treći i četvrti. Silven prihvata da će jednog dana, kada bude imao 80 ili 90 godina, biti potpuno crn, prekriven tamnijim tonovima. Zbog toga vidi tetovaže kao beskonačne, piše Miror.

Pored tetovaža, Silvenu su uklonjene bradavice i pupak kako bi postao "glatkije platno" za umetnike tetovaža. Silven smatra da je njegovo telo jedna tetovaža, formirajući veliko odelo za telo preko svoje kože koje se vremenom razvija.

Ukupno, Silvain procenjuje da je potrošio 56 hiljada funti na sve svoje tetovaže i modifikacije.

Silven nikada nije otkrio da su njegove tetovaže uticale na njegovu karijeru. On podučava decu već 14 godina, a trenutno uči 29 dece uzrasta od sedam do 11 godina.

Uprkos njegovom izgledu, deca su podeljena po tom pitanju, a više im je stalo do toga da je on mlad učitelj, nego do njegovih tetovaža.

Silven otkriva da je deci potrebno dva minuta da ga prihvate, roditeljima dva dana, a bakama i dekama dve nedelje. Njegov otac i sestra su veoma prihvatili njegovu odluku. Njegova majka je u početku bila neodlučna, međutim, nakon što je to shvatila kao karijeru, počela je da je prihvata.

Silvain ne doživljava neprijatnost na ulici ili na svojim društvenim mrežama.

foto: Printscreen YouTube

Za njega su najčudniji deo zabavljanja na mrežama žene koje pretpostavljaju da je zbog njegovih tetovaža opasan kriminalac, misleći da je lud pa aktivno pokušavaju da ga zavedu.

Na svoje slike dobija mnogo s*ksi komentara kao što su: „Toliko bih volela da je dodirnem, prelepo je“, „Super si zgodna“ i „Trebaš mi“.

foto: Printscreen YouTube

Nikada nije zažalio zbog tetovaže.

"Imam jednu tetovažu, moju pidžamu. Potpuno sam se pokrio", rekao je Silven i dodao da je sada na drugom sloju.

„Moje tetovaže oka, za mene je ovo samo kao još jedan način da se tetoviram. Moj jezik je tetoviran, bradavice uklonjene, pupak uklonjen, jer sam želeo da me lakše tetoviraju.

Kako je rekao „završiće potpuno crn možda kada bude imao 80 ili 90 godina".

"Moje levo uvo je kao poslednji korak. Tetovaže su beskonačne, pokrivanje sloj za slojem je beskonačno i puno nade."

