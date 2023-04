"ČUO SAM BUM, AUTOMOBILI SU PADALI JEDNI NA DRUGE": Jedna osoba je poginula, a pet povređeno u urušavanju garaže na Menhetnu

Četvorospratna garaža juče se srušila pri čemu je jedna osoba poginula, petoro je povređeno, a funkciomisanje saobraća u donjem Menhetnu je bilo u potpunom u haos, saopštili su zvaničnici za vanredne situacije.

Konstrukcija je „upala“ nešto posle 16 časova. Gornji spratovi prepuni automobila su se srušili u prazninu ispod, pokazuju zapanjujuće fotografije snimljene iz susednih zgrada.

„Srušilo se nekoliko spratova betonskih ploča, zgnječilo neke od automobila koji su unutra“, rekao je šef operacija FDNI Džon Espozito na konferenciji za novinare u blizini mesta događaja.

Zvaničnici nisu odmah naveli ime žrtve koja je umrla, ali čovek koji živi pored garaže rekao je da je to bio menadžer lokacije, koji je krenuo kući u trenutku urušavanja, piše Njujork dejli njuz.

„Bio je na drugom spratu kada se srušio“, rekao je komšija Adam Koen.

foto: Gina M Randazzo / Zuma Press / Profimedia

Koen je rekao da je godinama parkirao svoj automobil u garaži, ali nikada nije zamislio da će zgrada propasti.

„Delovi zgrade bi se ljuštili na mom autu, ali nisam mislio da će se srušiti“, primetio je.

Radnici Hitne pomoći blokirali su ulicu dok su vatrogasci pokušavali da izvuku ljude koji su ostali zarobljeni unutra. Šest žrtava je prebačeno u lokalne bolnice, jedna je umrla, četiri su u stabilnom stanju, a jedna je odbila medicinsku pomoć, saopštili su zvaničnici.

„Nastavljamo sa potragom, ima nekoliko automobila koji su smrskani. Pokušavamo da vidimo da li možemo da se približimo da bismo bili sigurni da nema nikoga u tim automobilima“, rekao je Espozito.

Ahmed Ali je rekao da ga je uznemirila buka podova koji se ruše.

„Čuo sam bum“, rekao je on i dodao da je požurio da vidi kakva je gužva i da je video kako se požarne stepenice između dve zgrade ruše.

„Metalne stepenice za hitne slučajeve su pale. Onda se spustio plafon. Jedan auto odozgo pao je na drugi.”

Ammed inače radi u susednoj kući za kompaniju za snabdevanje hranom, video je povređenog radnika garaže zarobljenog ispod metalne olupine stepeništa.

foto: AP/ Charlie Franklin

„Jedan čovek je povređen kada su stepenice pale na njega“, rekao je on.

„Pokušao sam da uđem, ali su me izvukli. Mislio sam da će se moj život tu završiti. Mislio sam da je to to.”

Vatrogasci su prvo ušli u zgradu kako bi potražili povređene radnike zarobljene u ruševinama, ali su se potom izvukli jer se smatralo da je struktura nestabilna i da bi mogla dalje da se sruši. Umesto toga, unutra su poslati dronovi i robot-pas poznat kao Digidog da pretražuju olupinu dok zvaničnici ne utvrde da su svi zaposleni u garaži prijavljeni.

„U ovom trenutku ova zgrada je potpuno nestabilna“, rekao je gradonačelnik Adams pored Espozita.

„Koristimo neophodnu tehnologiju da bismo mogli da damo jasan uvid u ono što se uglavnom dešava unutar zgrade i da uradimo sve što možemo da vidimo da li ima još žrtava.

Nakon urušavanja, jedan radnik je ostao zarobljen na ostatku krova garaže, navodi Espozito. Vatrogasci su merdevinama sa tornja skinuli čoveka sa krova i bezbedno ga prebacili na krov obližnje zgrade, rekao je načelnik. „Ovo je bila izuzetno opasna operacija za naše vatrogasce“, objasnio je on. „Odazvali smo se pozivu urušene zgrade. Imali smo vatrogasce unutar zgrade i pretrese razvoja. Zgrada je nastavila da se urušava.” Vlasti su zatvorile Ann St. od ulica Gold do Nassau, a MTA je naredila da vozovi metroa u blizini obližnje stanice Fulton St. voze malim brzinama. Pogođene su 2, 3, A, C i J linije. Jim Slatteri, 64, parkirao je svoj automobil u garaži neposredno pre katastrofe dok je išao na pregled kod lekara.

Prvo je uzeo šoljicu kafe i prošao pored mesta događaja na putu do svog lekara. „Izašao sam i na ulici je nastala gužva. Neko mi je govorio: „Snima se film.“ To je Njujork – sve se uvek dešava“, rekao je Slatteri, inženjer sa Stejten Ajlenda. Otišao je kod doktora i telefon mu je počeo da zvoni. "Moja žena zove, moj prijatelj me zove - jer znaju da sam danas ovde dole", rekao je.

Bio je zapanjen kada su mu zaposleni u lekaru rekli za kolaps. „Pretpostavljam da bi trebalo da igram Loto“, našalio se. „Ali me je to pogodilo. Još se nije smestilo... Ovo je moj srećan dan“, rekao je on.

Kurir.rs