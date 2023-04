"U NEMAČKOJ SVE VIŠE LJUTNJE I TENZIJE" Dopisnica Kurir TV Deana Pavlović: U štrajku tri aerdroma! Ogroman je jaz među ljudima

Zbog velikog štrajka na nemačkim aerodromima u Diseldorfu, Hamburgu, Kelnu i Bonu otkazano je više od 700 odlaznih letova, zbog čega su brojni putnici ostali zarobljeni, a među njima ima i naših državljana, koji ne mogu da se vrate u Srbiju. Stvari još više komplikuje najavljeni štrajk železnice, koji će obustaviti polaske tokom sutrašnjeg dana.

Dopisnica Kurira Deana Pavlović uključila se u jutarnji program Redakcija iz Nemačke.

TENZIJE U NEMAČKOJ SVE VEĆE

Ispirčala je kakva je trenutno situacija.

- Situacija je takva da štrajkuju tri aerodroma. Aerodrom u Hamburgu i iz sindikata su najavili da će i aerodrom u Štutgartu štrajkovati. U Frankfurtu postoji mogućnost za otkazivanje nekih letova. To spominjem kao najprometniji aerdrom. Takođe, štrajkuju i železnice danas i to nisu dogovarali između sebe, ali je štrajk počeo noćas u jedan čas posle ponoći i trajaće do 13 časova danas - rekla je Pavlović.

Podelila je i posledice ovih štrajkova.

- Ono što je interesantno je da je sve veća ljutnja i jaz među ljudima. Moraju više da planiraju odlazak na posao, ali je dobra vest da gradski i međugradski prevozi funkcionišu, ali mnogi ljudi rade od kuće... Tenzija je sve veća i veća. Letovi iz Hambzurga su prebačeni u Bremen, a ko to ne želi zameniće karte, ili će im novac biti vraćen - rekla je Pavlović.

