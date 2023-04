KAKO SE ZAPRAVO REGRUTUJU ŠPIJUNI SAD I RUSIJE: Zašto se to nikad ne radi video snimcima i porukama na Guglu

Paraleno sa ratom u Ukrajini eksplodirao je i rat špijuna između SAD i Rusije, ali ne u krvavim obračunima širom sveta, obaveštajaca, nego ono što bi nemački filozof Hegel rekao „Istorija ima tendenciju da se ponavlja: prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa.“, gde FBI objavljuje video oglas u kome traže ruskog špijuna koji je spreman da izda predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

FBI je poslednjih nedelja pojačao napore da regrutuje Ruse koji imaju pristup poverljivim informacijama, saznaje "The Daily Beast".

Upravo ovakva tvrdnja dokazuje da Zapad niti ima kritcu u Kremlju, a još manje u FSB i GRU, a o SVR da ne govorimo, pa se plasiraju u propagandnom ratu svakakve budalaštine o tome da Putin umire od raka, vuče nogu, ima parkinsa, zeln, bled, crven, žut....

U svakom slučaju onaj ko je snimio spot "lov na špijune" svakako bi isapo smešan prema svojim hladnoratovskim kolegama na Zpadu koji su vodili žestoke bitke sa ruskim agentima širom sveta. Takođe snimak dokazuje da onaj ko je ovo radio i nema nekog preteranog pojma o tome šta je špijunaža i kako ruske obaveštajne službe funkcionišu.

"Rusi prave razliku između špijuna i agenata. Špijuni su oni koji rade za neprijatelja, a oni koji rade za "nas" kod Rusa su "razvedčiki", kod nas bi bili agenti, mada mislim da je to pogrešno jer, onaj koji radi za CIA ili KGB, oni rade isti posao iz istih pobuda i sad onaj što je radio za nas on je loš, a onaj što je radio za pare za nas on je dobar.

Špijunaža je najastariji zanat uz prostituciju, ne posle prostitucije nego uz prostituciju. On se spominje još u starom zavetu. E sad videh tekst: "FBI TRAŽI RUSKE ŠPIJUNE KOJI SU SPREMNI DA IZDAJU PUTINA: Video-oglas kruži na Tviteru, Fejsbuku, Instagramu i Guglu". To se tako ne radi.

Agent, odnosno špijun, da bude jasnije, jer agent može biti onaj koji radi i za domaću službu na terenu, svom, recimo pripadnik kontraobaveštajne službe neke zemlje je isto agent i da ne bi bilo zabune koristiću termin špijun.

Špijun se znači postaje iz samo dve pobude. Jedna je materijalna, a druga je ideološka iz uverenja.

Špijuni koji rade iz uverenja se vrlo teško otkrivaju jer ne rade za novac. Pošto ne primaju novac, ne postoji način da se oktrije neki špijun. Ako što bi rekli "krtica" njen materijalni status ne promeni na bolje, to se odmah primeti i postane sumnjivo.

Da bi neko prešao na drugu stranu, mora da ima ideološke razloge kao što su Kim Filbi, Gaj Brdžis, Ken Krus, Entoni Blant, Enoni Maklin poznatiji kao "Kembridžka petorka", koji su svi bili komunisti. Kako su postali komunisti. Agent NKVD je bio profesor ekonomije na Kembridžu pa ih je zarazio komunizmom.

Kim Filbi nikad nije uzeo pare od Rusa. Mislim dva puta je uzeo neke sitne pare da bi kupio lekove i mnogi od njih otkriveni su kad su završili karijeru ili kad su pobegli u Sovjetski Savez. E upravo zbog toga su ruski špijuni superiorniji od zapadnih, jer zapadni naprpsto rade za pare. Ne postoji niko ko je radio za KGB prešao na stranu CIA za vreme Hladnog rata, a da nije to radio zbog para.

Počinje da se radi zbog para, ako hoćete veći standard nego do tad koji si živeo ili imaš dugove. E kad imaš dugove da ne bi izgubio sve što imaš postaješ agent-izdajnik. E sad bitno je da u tim službama ne rade ljudi koji imaju dugove", kaže Jovanović za Kurir

Interesantno je da kada se pogleda istorijat prebega uglavnom su to bili agenti koji su imali minornu važnost. Informacije koje su donosili zapadnim službama imale su ograničenu vrednost za obaveštajce Zapada. I da uglavnom svi su zbog toga padali. Tako je bilo i u poslednjih 20 godina, gde su padali agenti koji su više zbog para odlazili nego iz ideoloških pobuda.

U prilog tome govori i slučaj Penkovski, da takva inicijativa može biti mač sa dve oštrice.

Pukovnik Oleg Penkovski koji je svoj prelazak u protivnički tabor objasnio strahom da će tadašnji sovjetski lider Nikita Sergejevič Hruščov uvući svet u nuklearni rat. Razotkrio je na stotine sovjetskih agenata i obaveštajaca u inostranstvu. Među viđenijim agentima koje je razotkrio bio je i Evgeniji Ivanov špijun iz afere "Profjumo". Predao je preko 5.000 dokumenata o sovjetskim vojnim planovima i naoružanju, posebno o raketama.

Prvo upozorenje da će se izgraditi Berlinski zid na Zapad stiglo je od njega. Njegov najveći doprinos bio je u informacijama koje su poslužile kao osnov Kenediju za zauzimanje stava u vezi "Kubanske raketne krize".. Ono što Sovjeti nisu znali bilo je da je Penkovski od aprila 1961. izveštavao Vašington o raketnim planovima i sovjetskim odlukama povodom krize. Nekoliko nedelja kasnije Penkovski i njegova britanska veza Grevil Vin su uhapšeni. Na suđenju u Moskvi 1963, Penkovski je osuđen na smrt, a Britanac na osam godina zatvora.

U zatvoru je proveo samo 18 meseci i onda je zamenjne za gorodona Londsdejla, vođu Portlandskog špijunskog kruga. Tokom suđenja Vin he uporno ponavljao da je on samo nedužni biznismen, ali čim se domogao Britanije objavio je čak dve knjige u kojima je sa velikom hvalisavošću opisao svoje špijunske podvige. U jednoj od svojih knjiga Vin je o Penkovskom opisao neke njegove sulude zahteve kad je ovaj dolazio u Britaniju. Jedni od bizarnih detalja bili su da je Penkovski želeo da upozna kraljicu i da prodefiluje u vojnoj uniformi po Londonu.

Tražio je takođe i 1.000 funti da kupi poklon prijatelju u Moskvi.. Upravo ovi detalji doveli su do toga da se stvori sumnja u uspešnost Penkovskog kao obaveštajca, kao i u Vina.

U svojoj knjzi "Gledano iznutra" objavljenoj 1978. u kojoj Pičer Čepmen piše da je on učinio više za Zapad nego Kim Filbi za Moskvu. Međutim kad je 1981. objavljena knjiga "Njihov zanat je izdaja" obaveštajci Mi 5 smatrali su da je on zapravo ubačeni sovjetski agent i ključna figura u širenju dezinformacija na Zapadu. Naime sumnjalo se da je knjiga Penkovskog izmišljena, da on nikada nije bio streljan niti je izvršio samoubistvo u ćeliji kao što je Vin tvrdio. Penkovski je zapravo živeo u podmoskovlju u dubokoj ilegali, u pneziji zadovoljna što je obmanuo Zapad.

Cilj obmane sa instalacijom balističkih raketa na Kubi je bila maska da se Kuba sačuva od američke invazije i da to ostrvo postane centar ideološke usbverzije za područje Južne Amerike..

Kurir.rs/A.Mlakar/B.Jovanović