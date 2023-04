"ČUDNO JE DA 100.000 VOJNIKA BUDE U JEDNOM GRADIĆU" Stručnjaci: Sprema se nešto veliko, Ukrajina ima 1 pokušaj za kontraofanzivu!

Svetska i domaća javnost sa zabrinutošću posmatraju sukob između Rusije i Ukrajine koji se pretvorio u "rat iscrpljivanja".

Iako se analitičari slažu da bi obe strane želele da izbegnu dalje zaoštravanje, poslednja dešavanja ukazuju na suprotno!

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije čak podržava nastavak "specijalne vojne operacije u Ukrajini", dok se rizici od sukoba širih razmera povećavaju, uključujući mogućnost ulaska Ukrajine u NATO.

Obadvema stranama najavljena je ofanziva i kontraofanziva, dok regrutacija u Rusiji i novo naoružavanje Ukrajine dodatno pogoršavaju situaciju na frontu.

GLAVNI AKCENAT OVOG IZDANJA "USIJANJA"! U ovom izdanju Usijanja, analiziramo tok rata i razmatramo da li ulazak Ukrajine u NATO predstavlja opasnost po opšti mir ili garanciju istog. foto: Kurir televizija Takođe, razmatramo šta se desilo sa najavljenom ofanzivom i kontraofanzivom, i da li će regrutacija i novo naoružavanje promeniti situaciju na frontu.

Gosti koji su razotkrili nedoumice o ovim temama su prof. Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Draško Aćimović, ekonomista i diplomata.

Koprivica je rekao da bi prijem Ukrajine u NATO bilo ekvivalent katastrofi.

- Rekao bih da je jedan od uzroka rata bio taj što je najavljena crvena linija Moskve da Ukrajina ne sme ući u NATO pakt. Faktički su to na Zapadu zaobišli, jer Ukrajina nije formalno ušla u NATO pakt, ali je NATO pakt i te kako ušao u Ukrajinu. U ovoj situacijij, NATO pakt je treća ratujuća strana. Dakle, ako se Ukrajina primi u NATO pakt, imaćemo direktan rat između NATO i Rusije. Pretpostavljam da se to neće desiti jer bi to bilo ravno katastrofi - započeo je Koprivica, pa dodao:

- Nije dobro vreme za prognozere, jer se dosta toga od 2014. godine desilo na području nekadašnje Ukrajine. Ne bih se usudio da predviđam situaciju. Ako bismo racionalno gledali to ne bi smelo da se dogodi, ali ne isključujem ni takvu mogućnost.

Aćimović je rekao da su okolnosti rata čudne, te da se sprema nešto drugo i veliko, pa je obrazložio šta je to.

- Imam poslednje informacije od mojih bivših zaposlenika, imali su seminar na kojem su prisustvovali ljudi iz firme koji su na ratištu u Bahmutu, koji su opisali sliku iz prve ruke. Kažu da s jedne strane nema zaustavljanja, Ukrajina se neće zaustaviti, ne može zaboraviti sve ovo što se dogodilo. Bilo kakve varijante zamrznutog sukoba, barem što se tiče ukrajinske strane, nema ni govora! Smatram da nas očekuje jako težak period, koji nije vezan samo za Ukrajinu, vidimo i pozicioniranje, i te kako je čudna situacija. Čudno je jer je mesecima sva pažnja uprta na jedan grad, odnosno jedan mali region u suštini. Ako ratuju 100.000 ljudi, a sve je koncentrisano u jednom prostoru, onda se sprema nešto drugo, nešto veliko - rekao je Aćimović, pa je obrazložio svoje tvrdnje:

- Smatram da je to povezano sa ekonomskim ratom koji se vodi. Prvo, mislim da je ovo priprema za jednu veliku ekonomsku krizu, koja počinje sa ovim inflacijama, enormnim poskupljenjima, krizama banaka... Mi do 31. jula nećemo znati šta se dešava sa svetskim bankama, jer smo u tzv. "stres-test" fazi. To povezujem sa velikom kontraofanzivom zato što smo videli koliko je to poremetilo tržište na svim poljima. Čim se malo smiri situacija, odmah i berze i sve kreću da funkcionišu. Doduše, čim se situacija uznemiri, automatski panično opadaju cene akcija itd.

Koprivica je rekao da će Ukrajina imati samo jednu šansu za kontraofanzivu:

- Sticajem okolnosti sam 1999. godine bio na PVO. Što je tehnika savršenija, to treba manje vreme za obuku. Za one naše strele je trebalo baš dosta odlaska na gađanje i neki momci iz moje brigade su svakodnevno išli na te vežbe. Kada je reč o ovom ratu, dobro je rekao predesdnik Češke, a to je da Ukrajinci imaju samo jednu šansu sa ovom kontraofanzivom. Ako to ne bude prošlo kako treba, on kaže, procenjuje se da neće moći da računaju na finansijsku pomoć Zapada, jer i Zapad trpi velike žrtve zbog ovog rata.

