"AMERIKA SE SPREMALA ZA RAT U UKRAJINI, POVEĆAVALI SU VOJNI BUDŽET OD 2013. GODINE!" Bušatlija otkrio: Evo koliki je budžet Rusije

Svetska vojna potrošnja dostigla je novi rekord! Ukupni globalni vojni rashodi iznedrili su vrtoglave cigre koje države izdvajaju za naoružanje. Troškovi su porasli za 3,7 odsto u 2022. godini, a njihov novi maksimum je 2.240 milijardi dolara.

Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije, i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli ove teme.

- Kada pogledate istoriju Amerike koja još uvek nije dostigla 250 godina od svog nastanka. Ona jedva ima 9 do 10 godina u kojem je živela u miru. Dakle, bila je u nekom ratu, retko na svojoj teritoriji, ali svuda po svetu. Kada vi imate tako nešto, onda vi tu njihovu ekonomiju možete oceniti kao ratnu ekonomiju. To pokazuje njihova istorija. Recimo svaki njihov sukob ili podupiranje nekog sukoba gde oni direktno ne učestvuju, uvek počinje tako što njihov zakonodavac donosi zakon o najmu i zajmu. To znači doslovice - jel hoćete da ratujete? Odlično. Daću vam oružje i znam da ne možete da platite, zato će te to uzeti ili na zajam ili na lizing - istakao je Bušatlija.

foto: Kurir televizija

- Da se podsetimo, u dva svetska rata Amerika je ušla poslednja. U Prvom svetskom ratu je ušla samo godinu dana pre kraja, ali je za to vreme snabdevala oružjem sve učesnike u tom ratu. Nije zgodno sad pričati da su naoružavali i Nemačku u to vreme. U Drugom svetskom ratu ušli su tek 1944. godine kada su videli ko će pobediti, a do tada su podizali ekonomiju i industralizaciju Nemačke između 2 rata. Tako da su oni bili suvlasnici, ako ne i vlasnici namenske industrije u Nemačkoj - naveo je.

- Sada kada pogledate da je svetska vojna potrošnja porasla za tih 3,7 odsto, to nije veliki procenat povećanja. Amerika se spremala na jedan takav ishod, već od 2013. godine kada se dešava revolucija u Ukrajini i 2014. godine počinje građanski rat u toj zemlji. Dakle, oni su već tada počeli povećavati ulaganja u svoju vojnu industriju - rekao je.

05:32 AMERIKA SE SPREMALA ZA RAT U UKRAJINI, POVEĆAVALI SU BUDŽET OD 2013. GODINE! Bušatlija: Rusija ima samo 10% vojnog budžeta SAD

- Kada pogledate, imate jedan sukob gde sa jedne strane stoji Rusija koja je kriva za sve i propada ekonomski. Ta Rusija ima samo 10% američkog vojnog budžeta. Prošle godine je imala 80 milijardi dolara, dok je Amerika imala 800 milijardi - zaključio je Bušatlija.

Obradović izneo je svoje mišljenje o tome ko prednjači u trci za naoružanjem.

- Ruska tehnika je dosta zaostala. Vidite da se oni hvale nekim prototipima, onom raketom koja će 3 puta da obleti planetu zemlju. Ta raketa je tek 2 ili 3 puta testirana i idalje je na nivou prototipa. Od njihove moderne tehnike u Ukrajini nema ničega - rekao je Obradović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Oni su na vojnoj paradi u Moskvi pokazali njihov najsavremeniji tenk T-14 Armata kojim su se hvalili. Međutim, te Armate nema na bojnom polju zato što ne postoji serijska proizvodnja. Niko živ ne namerava da kupi taj tenk. To vam je čist dokaz. Ljudski faktor je presudan. Obučen čovek pravi razliku između obučenih sistema, a ne da li to leti ne znam koliko mahova na sat. Postavlja se pitanje standarda obuke. to pitanje treba postaviti ruskim oružanim snagama. Oni su izgubili 50.000 jedinica. Može Putin da se hvali da ima 300.000 tenkova, ali ko će to da vozi. Nije to zbir prostih brojeva, jer bi danas Rusi igrali kolo u Kijevu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs