"ZELENSKI U STRAHU ZA ŽIVOT, NJEGOVO PITANJE PREMIJERU IZRAELA SVE GOVORI!" Simić: Evo zbog čega atentat na Putina NIJE MOGUĆ!

Koliko je komplikovan i opasan rat u Ukrajini uveravamo se svakog dana, a kuda bi sve mogao da ode, prognozira se neprestano. Kao neki od drastičnih scenarija, pominju se čak i likvidacije dvojice najvažnijih aktera u ovom sukobu: Vladimira Vladimiroviča Putina i Volodimira Zelenskog.

Analitičar su skloni da kažu: "Rat može da se završi samo ako bude ubijen jedan ili drugi", a nemački list Bild izneo je direktne i šokantne tvrdnje. Oni tvrde da je ukrajinska tajna služba pokušala da ubije ruskog predsednika Vladimira Putina dronom kamikaza!

Navodno je najmoderniji ukrajinski dron srednjeg dometa do 800 km, u nedelju popodne poleteo iz Ukrajine, a cilj mu je bio novoizgrađeni industrijski park u blizini Moskve u kom je trebalo da bude predsednik Putin. Atentat dronom očigledno nije uspeo, jer se letilica srušila 20 kilometara dalje od cilja, a ruske vlasto su ignorisale ovaj incident, uz kratak komentar da šef Kremlja nije planirao javne skupove, ali i da, kako kažu: "trenutno ima mnogo sličnih izmišljotina u stilu žute štampe", što ne znači, dodaju, "da treba sve da ih ispituju".

Analitičar Dragan Simić u emisiji Usijanje komentarisao je ovaj događaj, ističući da je ukrajinski dron bio namerno srušen kako ne bi bilo povređenih. Simić takođe tvrdi da su Amerikanci i Englezi naručioci ovog pokušaja atentata, dok su Ukrajinci izvršioci.

- Ako je bio dron tamo, bio je srušen da niko ne bude povređen. Zamislite da dron toliko pređe i da se pokvari i padne na 20 kilometara. Ovo nije slučajnost, Ukrajinci su izvršioci, Amerikanci i Englezi su naručioci - rekao je Simić.

foto: Kurir televizija

Govoreći o obezbeđenju oko Putina, Simić je istakao da su svi dobro obučeni i školovani, te da nisu pucači i razbijači. Ovi ljudi nemaju porodice dok su sa Putinom, tako da ne postoji mogućnost da ih se uceni preko dece ili žene.

- Obezbeđenje oko Putina je jako, oni su svi dobro obučeni i školovani. To nisu pucači i razbijači, već ljudi koji su obrazovani. Pojedini nemaju porodice dok su sa Putinom, da ne postoji mogućnost da se uceni preko dece ili žene. Često su to ljudi koji uopšte nemaju porodicu. Obično kada završe sa svojim zadatkom sledi im nagrada u vidu neke pozicije. Recimo primer je da je sadašnji gubernator Tuljske oblasti bio je u vrhu Putinove zaštite. Rusi za svoje vojnike i one koji se žrtvuju za državu obezbeđuju nagradu u raznim vidovima: pozicija, da li će im se dodeliti zemlja, fabrike, ali oni su zahvalni ljudima koji čuvaju državu - rekao je Simić.

Voditeljka Silvija Slamnig upitala je da li su ruske službe zakazale što su dozvolile dronu da priđe toliko blizu Moskvi. Simić je odgovorio da to ništa ne znači, jer su dron možda namerno pustili i oborili ga kasnije, te da elektronske prepreke mogu biti postavljene i na 100 ili 200 kilometara od Moskve.

- To ništa ne znači. To što mislite da je prošao, možda su ga pustili i oborili namerno. Dakle, te elektronske prepreke mogu da budu na 100 kilometara od moskve na 200, na 300. Ne verujem ja da je on prošao to i da je najjači dron oboriće ga sa elektronikom - rekao je Simić i dodao:

04:13 ZELENSKI UPLAŠEN ZA SEBE, NJEGOVO PITANJE PREMIJERU IZRAELA SVE GOVORI! Simić tvrdi: Atentat na Putina je NIJE MOGUĆ ZBOG OVOGA

- Rusi su prvi konstruisali puške protiv dronova pre 2 do 3 godine. Ali zaboravljamo jednu važnu stvar da je Zelenski jako uplašen za svoju bezbednost. Kada je Izraelski premijer bio u poseti Moskvi, pa došao u Kijev, prvo što ga je pitao Zelenski je "da li hoće Putin da me ubije"? On je rekao ne, nema nameru. On tako razmišlja i nikada nije imao nameru da izvrši atentat na protivnika. On da je hteo mogao ga je ubiti sto puta - istakao je Simić.

