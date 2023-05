MELITOPOLJ, VOLNOVAHA, SVATOVO: Ovo su tri najverovatnija pravca ukrajinske ofanzive, ulozi su veliki, ODLUČUJE SE ISHOD RATA

Oružane snage Ukrajine šalju rezerve na front, isporučuju municiju i gorivo i vrše izviđanje u nekim oblastima. Izgleda da je sve spremno za dugo obećanu kontraofanzivu, a oni mogu da napadnu u bilo kom trenutku u nekoliko pravaca odjednom, piše ruski vojni analitičar Aleksandar Koc za RIA Novosti.

foto: AP/Efrem Lukatsky, Printscreen/Twitter

Skok do mora

Poslednjih meseci u Zaporoškoj oblasti je relativno mirno. Borbe su bile ograničene na raketne napade na vojne i infrastrukturne objekte u velikim gradovima. Međutim, ove nedelje front je počeo da se pomera. Oružane snage Ukrajine pokušale su da pređu u ofanzivu u Orehovskom okrugu. Posle masovne artiljerijske pripreme, oklopna grupa je krenula napred.

Dočekali su je ruske motorizovane jedinice i izviđači, uz podršku tenkova i haubica. Na ratištu su ostali uništeni tenk i dva oklopna transportera. U ovom naletu Ukrajinci su imali oko 30 ubijenih i ranjenih.

Očigledno je ovo bilo još jedno ispitivanje snage ruske odbrane duž cele linije dodira. Verovatno Oružane snage Ukrajine očekuju da će ponoviti prošlogodišnji uspeh u Harkovskoj oblasti. Tada su odbranu ruske armije ispitivale i male mobilne grupe. Slabosti su identifikovane - i napadnute glavnim snagama.

„Mislim da im ova taktika ovde neće pomoći“, kaže oficir jedne od obaveštajnih jedinica Južnog vojnog okruga.

„Nismo bili spremni u oblasti Harkova, ali ovde smo već opremili nekoliko odbrambenih linija. Osim toga, ovde je geografija na našoj strani, jer su samo njive, uz nekoliko velikih naselja. Svako kretanje se odlično vidi iz vazduha“.

Ilustracija foto: AP Bernd Wuestneck

Zaporoški pravac se smatra najperspektivnijim za ofanzivu Oružanih snaga Ukrajine. Oni mogu da udare na Pologe, Tokmak i, ako uspeju, stignu do Berdjanska i Melitopolja.

Kao rezultat toga, Kijev bi povratio pristup Azovskom moru, presekao južnu grupaciju ruskih trupa i blokirao kopneni koridor do Krima, stižući do kapija poluostrva. To bi svakako bila velika pobeda.

Volnovaha moguć cilj

Postoji još jedna opcija. Ruska vojska nikada nije uspela da zauzme Ugledar, smešten na brdu. Oružane snage Ukrajine ovde stalno prebacuju rezerve. Ključ za puteve snabdevanja je u Marinki. Borbe za ovo naselje koje je pretvoreno u ruševine se nastavljaju. A u Ugledaru se gomila ozbiljna udarna grupa.

Na ovoj deonici postoji samo jedan mogući pravac - Volnovaha. Ako grad padne, kijevski režim će preseći strateški važan autoput Donjeck-Mariupolj od 100 kilometara.

foto: Printscreen/Twitter

U ostalim oblastima kod Donjecka pozicione borbe i dalje traju, ali ruska vojska oprezno ide napred. U blizini Avdijevke, jurišne jedinice su napale oblast Severni, a oslobađanje Pervomajskog se nastavlja. Severnije, u Artemovsku, ruske trupe napreduju ulicom Pobedi, proširujući svoju zonu kontrole. Samo mali deo grada je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. Ali oni i dalje ne odustaju. Možda se nadaju deblokirajućem udaru spolja, koji će im omogućiti da opkole ruske jedinice. Odnosno, pravac Artemovsk se takođe može smatrati jednim od najizglednijih za ofanzivu Oružanih snaga Ukrajine.

Bitka za LNR

Udarac bi mogao biti nanet i na deonici Kremennaja-Svatovo. Vojska čeka napad na južnom krilu. Oružane snage Ukrajine treba da stignu do četvorougla Kremennaja – Rubižnoje – Severodonjeck – Lisičansk kako bi zauzele mostobran za dalje napredovanje duboko u LNR.

Verovatan je i proboj do Svatova, nakon čega sledi napad na Starobelsk. Međutim, i ovde je za sada sve ograničeno na granatiranje i napade diverzanata.

„Aktivnost DRG-a je prvi znak da se sprema udar“, kaže komandant artiljerijskog diviziona 2AK sa pozivnim znakom Tobol. „Drugi je da je njihovo grupisanje na našem pravcu ozbiljno povećano. Upotreba precizno vođene municije Ekskalibur 155 mm i dronova za napad, je intenzivirana".

Napadi na Rusiju?

Stručna zajednica razmatra i opciju napada na teritoriju Rusije. U aprilu je američko izdanje Vašington posta objavilo intervju sa ukrajinskim majorom Bogdanom Krotevičom, vršiocem dužnosti komandanta Azova. On se osvrnuo na taktiku čečenskih terorista koji su vršili upade u male gradove i predložio da će Ukrajina slediti njihov primer. „Osvojite ruske gradove kako biste ih iskoristili kao polugu za povratak teritorija“, rekao je militant.

foto: AP Efrem Lukatsky

I to se već dešava: skoro svaki dan dolazi do eksplozija na naftnim objektima i na železnici. U sredu uveče dva drona napala su Kremlj.

Ulozi su sada izuzetno visoki. Ako ofanziva bude uspešna, rejting Zelenskog će naglo skočiti, a zapadne zemlje će konačno prestati da se plaše i daju oružje koje traže, sve do borbenih aviona i operativno-taktičkih raketa dugog dometa. Ako kijevski režim ne uspe, entuzijazam saveznika će nestati. Što je ravno porazu Ukrajine.

(Kurir.rs/RIA Novosti)