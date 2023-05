DAN POBEDE U MOSKVI OBELEŽEN U SENCI NEUSPEHA NA FRONTU: Na Crvenom trgu bilo 8.000 vojnika, a predstavljen je samo jedan tenk

Na Crvenom trgu bilo je 8.000 vojnika, a predstavljen je samo jedan tenk, i to T-34. „Borite se za Rusiju. Za pobedu! Ura!“, poručio je Vladimir Putin

Vojna parada povodom Dana pobede održana je na Crvenom trgu u Moskvi, ali je bila znatno manja nego ranije nakon različitih neuspeha na bojnom frontu u Ukrajini.

Na prekretnici

Bilo je manje vojnika nego što je uobičajeno, svega oko 8.000 njih, nije bilo preleta aviona, a jedini tenk koji je prikazan bio je T-34 iz vremena Drugog svetskog rata, naveo je BBC. Takođe, nije bilo ni marša Besmrtnog puka, kada stotine hiljada ljudi nosi fotografije svojih predaka, boraca u ratu, koji je otkazan zbog straha za bezbednost. Uprkos tome, ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je na pobedu.

- Naša civilizacija danas je na prekretnici. Pravi rat vodi se protiv naše zemlje ponovo, ali kao što smo zaustavili međunarodni terorizam, odbranićemo narod Donbasa i obezbediti svoju sigurnost. Za nas, za Rusiju, ne postoje neprijateljske nacije ni za zapadu, ni na istoku. Kao većina ljudi na planeti, mi želimo mirnu, slobodnu i stabilnu budućnost. Međutim, zapadne globalističke elite nastavljaju da govore o svojoj izvanrednosti, guraju narode jedne protiv drugih i dele društva, provociraju krvave sukobe i pučeve, šire mržnju, rusofobiju, agresivni nacionalizam, uništavaju porodicu i tradicionalne vrednosti koje nas čine ljudima. Zaboravili su dokle su naciste dovele sulude priče o globalnoj dominaciji. Njihov cilj, a to nije ništa novo, jeste da podele i unište našu zemlju, da ponište ishod Drugog svetskog rata, da potpuno slome naš sistem globalne bezbednosti i međunarodnog prava, da uguše svaki suvereni centar razvoja - poručio je Putin.

On je vojnicima, među kojima su bile i jedinice pristigle s fronta, poručio da časno ispunjavaju vojne misije i pozvao ih na pobedu.

- Borite se za Rusiju. Za Rusiju, za naše hrabre oružane snage, za pobedu! Ura! - rekao je Putin.

foto: AP/Gavriil Grigorov

Nemački kancelar Olaf Šolc kritikovao je Putinov govor.

- Na 2.200 km severoistočno odavde, u Moskvi, Putin paradira s vojnicima, tenkovima i projektilima. Ne smemo da dozvolimo da nas zastraši takva demonstracija sile. Ostanimo čvrsti u svojoj podršci Ukrajini dokle bude bilo potrebno - rekao je Šolc u Strazburu.

foto: AP/Pelagiya Tikhonova

Sukob oko Bahmuta

Uprkos prazniku u Rusiji, borbe u Ukrajini su nastavljene, a posebno je burno bilo u Bahmutu, odakle je finansijer Vagner grupe Jevgenij Prigožin nastavio sukob s ministarstvom odbrane.

- Juče je stiglo borbeno naređenje, u kom nam je jasno rečeno da ako napustimo svoje pozicije u Bahmutu, to će biti smatrano izdajom domovine. Ali ako nemamo municije, mi ćemo napustiti pozicije i biti oni koji postavljaju pitanje ko je izdao domovinu. Čini se da je to onaj ko je naredio da nam daju premalo municije - poručio je on u poruci preko Telegrama, a prenosi Rojters.

Prigožin, oligarh koji je nazivan „Putinov kuvar“ zbog toga što su njegove firme radile ketering za Kremlj, pre nekoliko dana najavio je povlačenje iz Bahmuta 10. maja zbog nedostatka municije, ali je prekjuče rekao da su dobili obećanje da će im municija stići.

foto: AP/Pelagiya Tikhonova

(Kurir.rs/A. Ivanović)